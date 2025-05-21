Людмилу Приходько екстрадували: її підозрюють у заволодінні землею на понад 1,8 мільярда

Колишня керівниця Держгеокадастру Київщини перебувала у міжнародному розшуку рік. Тепер її взяли під варту, встановивши заставу у 10 мільйонів гривень.

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Деталями 21 травня поділились у Національному антикорупційному бюро України.

В Україну екстрадували ексначальницю Головного управління Держгеокадастру в Київській області, яка була учасницею організованої групи. Організатори схеми заволоділи земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га на суму понад 1,8 мільярда гривень.

Пресслужба НАБУ імені підозрюваною не розголошує, однак у матеріалі "Слово і діло" про цю справу від 2 квітня 2024 року було вказано, що колишню чиновницю звуть Людмила Приходько. Правоохоронці розповіли, що вона перебувала у міжнародному розшуку з 5 березня минулого року.

Вже цього березня Приходько затримали на території Німеччини, після чого задовольнили екстрадиційний запит України. Передача підозрюваної проходила на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець-Корчова".

Екстрадовану Приходько доставили у суд, де їй обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у 10 мільйонів гривень. У НАБУ підкреслили, що екстрадиція стала можливою завдяки співпраці з органами Німеччини та Польщі.

Минулого року у ЗМІ інформували, що Приходько виїхала з України, але періодично поверталася. Зокрема, вона відвідувала батьківщину з 19 травня по 22 травня 2022 року та з 17 серпня по 28 серпня 2022 року. Станом на квітень 2024 року, як зазначалось, підозрювана перебувала у Німеччині.

Нагадаємо, адвокат Руслан Волинець 14 травня спростував інформацію про затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в Іспанії. Він підтвердив, що його підзахисний, якого розшукують в межах справи щодо виробництва військових автомобілів для ЗСУ у 2016-2017 роках, перебуває за кордоном.

8 квітня під час позачергової сесії Київської міської ради проголосували за звільнення Володимира Бондаренка з посади секретаря. Він є фігурантом так званих "плівок Комарницького", на яких йдеться про масштабні корупційні схеми з розкрадання київської землі.