В Іспанії, але не затриманий: адвокат Олега Гладковського заперечує повідомлення НАБУ і САП

Адвокат Олега Гладковського заперечив інформацію про його затримання в Іспанії. За словами юриста, іспанський суд не ухвалював рішення про арешт колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Про це адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець пише 14 травня.

Волинець підтвердив, що Гладковський перебуває в Іспанії, але заявив, що його не затримували, та місцевий суд не призначав йому запобіжних заходів. Адвокат зазначив, що його підзахисний перебуває в розшуку в межах кримінального провадження щодо виробництва військових автомобілів для Збройних сил України у 2016-2017 роках. Цю справу наразі слухає Вищий антикорупційний суд.

"Стосовно розшуку, то, на мій погляд, він є штучний, оскільки правоохоронним органам України та суду стороною захисту було завчасно повідомлено про місцеперебування Гладковського О.В., як точну адресу його проживання, так і засоби звʼязку", — заявив юрист.

Руслан Волинець стверджує, що Олег Гладковський долучався до розгляду своєї справи в режимі відеоконференції, та сторона обвинувачення наполягла на його особистій участі в суді.

Крім того, адвокат експершого заступника секретаря РНБО заявив, що на початку березня 2022 року той з власної ініціативи подав до ВАКС клопотання про перерахування в межах його справи 10,6 млн грн на користь ЗСУ.

"Зазначений розмір коштів є рівномірним до начебто заподіяних збитків в рамках обставин закупівлі автомобілів до ЗС України", — написав юрист.

Адвокат Гладковського спростовує повідомлення про затримання його підзахисного в Іспанії Фото: скриншот

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) та Національному антикорупційному бюро України на момент публікації матеріалу не повідомляли нової інформації щодо утримання під вартою ексзаступника секретаря РНБО.

Затримання Олега Гладковського

САП 14 травня повідомила про затримання в Іспанії колишнього першого заступника секретаря РНБО, якого звинувачують в отриманні неправомірної вигоди для ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" у розмірі 17,44 млн грн. У пресслужбі відомства заявили, що працюють над екстрадицією чиновника до України. За словами співрозмовників видання "Українська правда", мова йде про Олега Гладковського, що перебував в розшуку з квітня 2024 року.

Що відомо про Олега Гладковського

Олег Гладковський (до 2014 року — Свинарчук) обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України з лютого 2015 року. У березні 2018 року його призначили головою міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу України при РНБО, та в лютому 2019-го його повноваження було призупинено, а у березні президент Петро Порошенко звільнив його з посади. 17 жовтня 2019 року в Національному антикорупційному бюро повідомили про затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем. У жовтні того ж року Гладковський вийшов з-під варти під заставу в розмірі 10,6 млн грн.

У квітні 2021 року Олег Гладковський подав до суду на НАБУ за "переслідування" його родини.

У березні 2022 року суд змінив Гладковському запобіжний захід на особисте зобов'язання, після чого він перестав з'являтися на засідання та, за інформацією НАБУ, виїхав з України. 16 квітня 2024 року НАБУ оголосило в розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого обвинувачують у зловживаннях при закупівлі автомобілів для українських військових. За даними слідства, сума збитків перевищує 17 млн грн.

У липні 2024 року розслідувачі проєкту "Схеми" розповіли, що син Олега Гладковського Михайло будує віллу в Іспанії. за даними журналістів, родина Гладковських купила ділянку землі в елітному поселенні La Zagaleta.