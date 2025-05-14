В Испании, но не задержан: адвокат Олега Гладковского отрицает сообщения НАБУ и САП

Адвокат Олега Гладковского опроверг информацию о его задержании в Испании. По словам юриста, испанский суд не принимал решение об аресте бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Об этом адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец пишет 14 мая.

Волынец подтвердил, что Гладковский находится в Испании, но заявил, что его не задерживали, и местный суд не назначал ему меры пресечения. Адвокат отметил, что его подзащитный находится в розыске в рамках уголовного производства по производству военных автомобилей для Вооруженных сил Украины в 2016-2017 годах. Это дело сейчас слушает Высший антикоррупционный суд.

"Относительно розыска, то, на мой взгляд, он является искусственным, поскольку правоохранительным органам Украины и суду стороной защиты было заблаговременно сообщено о местонахождении Гладковского А.В., как точный адрес его проживания, так и средства связи", — заявил юрист.

Руслан Волынец утверждает, что Олег Гладковский приобщался к рассмотрению своего дела в режиме видеоконференции, но сторона обвинения настояла на его личном участии в суде.

Кроме того, адвокат экс-первого заместителя секретаря СНБО заявил, что в начале марта 2022 года тот по собственной инициативе подал в ВАКС ходатайство о перечислении в рамках его дела 10,6 млн грн в пользу ВСУ.

"Указанный размер средств является равномерным к якобы причиненным убыткам в рамках обстоятельств закупки автомобилей в ВС Украины", — написал юрист.

Адвокат Гладковского опровергает сообщения о задержании его подзащитного в Испании Фото: скриншот

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро Украины на момент публикации материала не сообщали новой информации относительно содержания под стражей экс-заместителя секретаря СНБО.

Задержание Олега Гладковского

САП 14 мая сообщила о задержании в Испании бывшего первого заместителя секретаря СНБО, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды для ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" в размере 17,44 млн грн. В пресс-службе ведомства заявили, что работают над экстрадицией чиновника в Украину. По словам собеседников издания "Украинская правда", речь идет об Олеге Гладковском, который находился в розыске с апреля 2024 года.

Что известно об Олеге Гладковском

Олег Гладковский (до 2014 года — Свинарчук) занимал должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с февраля 2015 года. В марте 2018 года он был назначен председателем межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины при СНБО, но в феврале 2019-го его полномочия были приостановлены, а в марте президент Петр Порошенко уволил его с должности. 17 октября 2019 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили о задержании экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением. В октябре того же года Гладковский вышел из-под стражи под залог в размере 10,6 млн грн.

В апреле 2021 года Олег Гладковский подал в суд на НАБУ за "преследование" его семьи.

В марте 2022 года суд изменил Гладковскому меру пресечения на личное обязательство, после чего он перестал появляться на заседания и, по информации НАБУ, выехал из Украины. 16 апреля 2024 года НАБУ объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого обвиняют в злоупотреблениях при закупке автомобилей для украинских военных. По данным следствия, сумма ущерба превышает 17 млн грн.

В июле 2024 года расследователи проекта "Схемы" рассказали, что сын Олега Гладковского Михаил строит виллу в Испании. по данным журналистов, семья Гладковских купила участок земли в элитном поселении La Zagaleta.