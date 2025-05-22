Конец доллара и гиперинфляция: Роберт Кийосаки предупредил о катастрофе в экономике

Соединенные Штаты Америки вскоре будут иметь проблемы с экономикой из-за падения курса доллара и гиперинфляции, считает инвестор Роберт Кийосаки. Инвестор рассказал о проблемах на аукционе по продаже государственных облигаций США. По его словам, желающих приобрести облигации США не было, поэтому правительство "купило" их самостоятельно.

Related video

О проблемах экономики США и о "хороших новостях", которые с этим связаны, инвестор, предприниматель, писатель написал в соцсети X (Twitter).

Вечером 21 мая Кийосаки сообщил, что Федеральная резервная система США объявила аукцион по продаже облигаций, но "на него никто не пришел". В связи с этой проблемой чиновники выкупили облигаций на 50 млрд долл. Инвестор назвал деньги, потраченные на облигации, и сами облигации "фальшивыми", а неудачный аукцион — "вечеринкой, на которую никто не пришел". После этого Кийосаки объяснил, что это означает гиперинфляцию и страдания для людей.

"Что делать, если вы устроили вечеринку, а никто не пришел? ФРС провела аукцион по продаже облигаций США, и никто на него не явился. Поэтому ФРС незаметно купила 50 миллиардов долларов собственных фальшивых денег за фальшивые деньги. Гиперинфляция здесь. Миллионы людей, молодых и старых, будут уничтожены финансово", — написал инвестор.

Впрочем, инвестор все же видит какие-то "хорошие новости". По его мнению, стремительно вырастет стоимость золота, серебра и криптовалюты.

"Золото вырастет до 25 000 долларов. Серебро — до 70 долларов. Биткойн — до 500 тысяч долларов, то есть до 1 миллиона долларов. Конец, о котором я предупреждал мир, наступил", — подчеркнул предприниматель.

Экономика США — Кийосаки о проблемах с государственными облигациями Фото: Скриншот

Экономика США — детали

В двух предыдущих постах Кийосаки проанализировал ситуацию в экономике США на основе снижения рейтинга Moody's. По его мнению, это говорит о том, что США — это "нетрудоспособный отец, который не может содержать семью", о рецессии и замедлении экономики, о бедности и банкротстве.

Впрочем, заявлению Кийосаки о проблемах с облигациями опроверг ИИ Grok. В заметке Grok указывается, что результаты продаж на портале Treasury Direct не показывают "фальшивость", на которые указал инвестор. То есть аукцион успешно состоялся и нет доказательств, что облигации выкупило правительство, а не реальные покупатели.

Экономика США — Grok об отсутствии проблем с государственными облигациями Фото: Скриншот

Тем временем 18 мая на портале CNN сообщили о снижении кредитного рейтинга США от агентства Moody's, которое поддержало аналогичные решения агентств Fitch Ratings и S&P. Ранее рейтинг был на уровне Aaa (чрезвычайная безопасность с минимальным риском дефолта), а теперь стал Aa1 (высокая вероятность выполнения долговых обязательств, но риски выше, чем в Aaa).

Роберт Кийосаки — американский предприниматель, инвестор, автор книг о предпринимательстве и инвестировании ("Богатый папа, бедный папа", "Квадрант денежного потока"). Фокус писал о его прогнозе, опубликованном в 2021 году. По мнению Кийосаки, на мир надвигалась самая большая катастрофа за все время цивилизации. По его словам, проблемы начались во время эпидемии коронавируса, а дальше ситуация будет ухудшаться: будут закрываться бизнесы, начнется коллапс.

Напоминаем, в апреле Фокус собрал мнения аналитиков о влиянии решений президента США Дональда Трампа на мировую экономику.