Кінець долара та гіперінфляція: Роберт Кійосакі попередив про катастрофу в економіці

Сполучені Штати Америки незабаром матимуть проблеми з економікою через падіння курсу долара та гіперінфляцію, вважає інвестор Роберт Кійосакі. Інвестор розповів про проблеми на аукціоні з продажу державних облігацій США. З його слів, бажаючих придбати облігації США не було, тому уряд "купив" їх самостійно.

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Про проблеми економіки США і про "хороші новини", які з цим пов'язані, інвестор, підприємець, письменник написав у соцмережі X (Twitter).

Увечері 21 травня Кійосакі повідомив, що Федеральна резервна система США оголосила аукціон з продажу облігацій, але "на нього ніхто не прийшов". У зв'язку з цією проблемою урядовці викупили облігацій на 50 млрд дол. Інвестор назвав гроші, витрачені на облігації, і самі облігації "фальшивими", а невдалий аукціон — "вечіркою, на яку ніхто не прийшов". Після цього Кійосакі пояснив, що це означає гіперінфляцію та страждання для людей.

"Що робити, якщо ви влаштували вечірку, а ніхто не прийшов? ФРС провела аукціон з продажу облігацій США, і ніхто на нього не з'явився. Тож ФРС непомітно купила 50 мільярдів доларів власних фальшивих грошей за фальшиві гроші. Гіперінфляція тут. Мільйони людей, молодих і старих, будуть знищені фінансово", — написав інвестор.

Втім, інвестор все ж бачить якісь "хороші новини". На його думку, стрімко зросте вартість золота, срібла та криптовалюти.

"Золото зросте до 25 000 доларів. Срібло – до 70 доларів. Біткойн – до 500 тисяч доларів, тобто до 1 мільйона доларів. Кінець, про який я попереджав світ, настав", — наголосив підприємець.

Економіка США - Кійосакі про проблеми з державними облігаціями Фото: Скриншот

Економіка США — деталі

У двох попередніх дописах Кійосакі проаналізував ситуацію в економіці США на основі зниження рейтингу Moody's. На його думку, це говорить про те, що США — це "непрацездатний батько, який не може утримувати сім'ю", про рецесію та сповільнення економіки, про бідність та банкрутство.

Втім, заяві Кійосакі про проблеми з облігаціями заперечив ШІ Grok. У дописі Grok вказується, що результати продажів на порталі Treasury Direct не показують "фальшивість", на які вказав інвестор. Тобто аукціон успішно відбувся і немає доказів, що облігації викупив уряд, а не реальні покупці.

Економіка США - Grok про відсутність проблем з державними облігаціями Фото: Скриншот

Тим часом 18 травня на порталі CNN повідомили про зниження кредитного рейтингу США від агентства Moody's, яке підтримало аналогічні рішення агентств Fitch Ratings та S&P. Раніше рейтинг був на рівні Aaa (надзвичайна безпека з мінімальним ризиком дефолту), а тепер став Aa1 (висока ймовірність виконання боргових зобов'язань, але ризики вищі, ніж в Aaa).

Роберт Кійосакі — американський підприємець, інвестор, автор книг про підприємництво та інвестування ("Багатий тато, бідний тато", "Квадрант грошового потоку"). Фокус писав про його прогноз, опублікований у 2021 році. На думку Кійосакі, на світ насувалась найбільша катастрофа за весь час цивілізації. З його слів, проблеми почались під час епідемії коронавірусу, а далі ситуація погіршуватиметься: закриватимуться бізнеси, почнеться колапс.

Нагадуємо, у квіті Фокус зібрав думки аналітиків про вплив рішень президента США Дональда Трампа на світову економіку.