Несмотря на падение спроса: в каких регионах аренда квартир рекордно растет

Аренда жилья продолжает дорожать в областных центрах на западе Украины — во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ужгороде, Ровно, Хмельницком и Черновцах.

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Об этом говорится в материале издания "Delo.ua" со ссылкой на аналитику OLX Недвижимость.

По данным, медианная стоимость долгосрочной аренды квартир продолжает расти по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение спроса. Во всех областных центрах Западной Украины отмечается сокращение количества откликов на объявления: в апреле 2025 года их стало на 18% меньше, чем в апреле 2024-го, особенно для однокомнатных и двухкомнатных квартир.

Самое значительное снижение спроса наблюдается в Тернополе, где количество откликов на однокомнатные квартиры сократилось на 33%. Аналогичная ситуация складывается в Ивано-Франковске: спрос на двухкомнатные квартиры упал на 35%, а на однокомнатные — на 33%. В Черновцах, Луцке и Ровно также зафиксировано заметное уменьшение интереса арендаторов — от 10% до 36%.

Львов — единственный город, где спрос на однокомнатные квартиры вырос на 14%. Интерес к двухкомнатным квартирам здесь снизился всего на 1%, при этом Львов по-прежнему остается крупнейшим рынком аренды жилья в регионе, составляя почти 40% всех предложений на одно- и двухкомнатные квартиры.

Другим исключением стал Хмельницкий: количество откликов на двухкомнатные квартиры там даже немного увеличилось (+1%), тогда как на однокомнатные снизилось на 15%. За год медианные арендные ставки в большинстве западноукраинских городов выросли, особенно заметно — в сегменте двухкомнатных квартир.

В Ивано-Франковске их стоимость поднялась на 24%, достигнув почти 15 тысяч гривен. В Черновцах рост составил 22% (14,2 тыс. грн), в Тернополе — 21% (12 тыс. грн), в Ужгороде — 13% (20,7 тыс. грн).

В других городах двухкомнатные квартиры также подорожали:

в Ровно на 12%, до 11,2 тыс. грн;

во Львове также на 12%, до 19,8 тыс. грн;

в Хмельницком на 11%, до 10 тыс. грн.

Любопытно, что снижение цен на аренду наблюдалось только в Луцке — стоимость аренды двухкомнатных квартир упала на 7% и теперь составляет 13 тысяч гривен. При этом аренда однокомнатных квартир также подорожала, но более умеренно — примерно на 12%. В Черновцах и Тернополе рост цен был более значительным — 25% и 22% соответственно:

Черновцы – с 9,9 тыс. до 12,4 тыс. грн. грн (+25%);

Тернополь – с 8,5 тыс. до 10,3 тыс. грн. грн (+22%);

Ивано-Франковск — с 11 тыс. до 12,4 тыс. грн. грн (+13%);

Луцк – с 11,4 тыс. до 13 тыс. грн. грн (+13%);

Хмельницкий — с 9 тыс. до 10 тыс. грн. грн (+11%);

Ужгород – с 15,8 тыс. до 16,8 тыс. грн. грн (+6%);

Львов – с 16 тыс. грн до 16,5 тыс. грн (+4%);

Ровно – без изменений: 11 тыс. грн.

По сравнению с апрелем прошлого года количество предложений на рынке аренды в западных областях почти не изменилось, однако спрос в целом упал. В то же время, следует понимать, что основной спрос на рынке долгосрочной аренды приходится на конец лета — осень. Именно в это время следует ожидать увеличения внимания со стороны поисковиков и, как следствие, дальнейшего роста цен.

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