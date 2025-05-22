Попри падіння попиту: у яких регіонах оренда квартир рекордно зростає

Оренда житла продовжує дорожчати в обласних центрах на заході України — у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Delo.ua" з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.

За даними, медіанна вартість довгострокової оренди квартир продовжує зростати порівняно з минулим роком, попри зниження попиту. У всіх обласних центрах Західної України відзначається скорочення кількості відгуків на оголошення: у квітні 2025 року їх стало на 18% менше, ніж у квітні 2024-го, особливо для однокімнатних і двокімнатних квартир.

Найзначніше зниження попиту спостерігається в Тернополі, де кількість відгуків на однокімнатні квартири скоротилася на 33%. Аналогічна ситуація складається в Івано-Франківську: попит на двокімнатні квартири впав на 35%, а на однокімнатні — на 33%. У Чернівцях, Луцьку та Рівному також зафіксовано помітне зменшення інтересу орендарів — від 10% до 36%.

Львів — єдине місто, де попит на однокімнатні квартири зріс на 14%. Інтерес до двокімнатних квартир тут знизився лише на 1%, водночас Львів, як і раніше, залишається найбільшим ринком оренди житла в регіоні, становлячи майже 40% усіх пропозицій на одно- і двокімнатні квартири.

Іншим винятком став Хмельницький: кількість відгуків на двокімнатні квартири там навіть трохи збільшилася (+1%), тоді як на однокімнатні знизилася на 15%. За рік медіанні орендні ставки в більшості західноукраїнських міст зросли, особливо помітно — у сегменті двокімнатних квартир.

В Івано-Франківську їхня вартість піднялася на 24%, досягнувши майже 15 тисяч гривень. У Чернівцях зростання становило 22% (14,2 тис. грн), у Тернополі — 21% (12 тис. грн), в Ужгороді — 13% (20,7 тис. грн).

В інших містах двокімнатні квартири також подорожчали:

у Рівному на 12%, до 11,2 тис. грн;

у Львові також на 12%, до 19,8 тис. грн;

у Хмельницькому на 11%, до 10 тис. грн.

Цікаво, що зниження цін на оренду спостерігалося тільки в Луцьку — вартість оренди двокімнатних квартир впала на 7% і тепер становить 13 тисяч гривень. При цьому оренда однокімнатних квартир також подорожчала, але більш помірно — приблизно на 12%. У Чернівцях і Тернополі зростання цін було більш значним — 25% і 22% відповідно:

Чернівці — з 9,9 тис. до 12,4 тис. грн (+25%);

Тернопіль — з 8,5 тис. до 10,3 тис. грн (+22%);

Івано-Франківськ — з 11 тис. до 12,4 тис. грн (+13%);

Луцьк — з 11,4 тис. до 13 тис. грн (+13%);

Хмельницький — з 9 тис. до 10 тис. грн (+11%);

Ужгород — з 15,8 тис. до 16,8 тис. грн (+6%);

Львів — із 16 тис. грн до 16,5 тис. грн (+4%);

Рівне — без змін: 11 тис. грн.

Порівняно з квітнем минулого року кількість пропозицій на ринку оренди в західних областях майже не змінилася, проте попит загалом упав. Водночас, слід розуміти, що основний попит на ринку довгострокової оренди припадає на кінець літа — осінь. Саме в цей час слід очікувати збільшення уваги з боку пошуковиків і, як наслідок, подальшого зростання цін.

Нагадаємо, що в місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають по одному євро. Продаючи будинки за ціною кави, у населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.