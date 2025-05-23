Заберут ли всю пенсию: сколько и почему могут конфисковать по решениям судов
Правительство Украины планирует ввести ограничение на максимальный размер удержаний с пенсий по судебным решениям в диапазоне от 20% до 50%.
Об этом сообщает ФПУ.
Согласно проекту, излишне выплаченные пенсии вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера могут быть возвращены добровольно либо взысканы на основании решений Пенсионного фонда или через суд. Удержания с пенсии осуществляются на основании судебных решений, постановлений и приговоров (в случае имущественных взысканий), исполнительных предписаний нотариусов и других соответствующих документов.
Размер отчисления с пенсии исчисляется с суммы, причитающейся пенсионеру к выплате.
С пенсии может быть отчислено не более 50% ее размера: на
- содержание членов семьи (алименты),
- на возмещение убытков от хищения имущества предприятий и организаций,
- на возмещение пенсионером ущерба,
- причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего,
- на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.
Суммарные удержания с любых других видов взысканий не могут превышать 20%. Пенсионные отчисления производятся только в том случае, если сумма пенсии, подлежащей выплате, превышает установленный законом прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (в настоящее время — 2361 гривна). При этом после удержания размер пенсии не должен опускаться ниже этого прожиточного минимума. Тем не менее, если пенсионер подаст соответствующее заявление, данные ограничения применяться не будут, как указано в проекте.
Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.
Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.