Заберут ли всю пенсию: сколько и почему могут конфисковать по решениям судов

Правительство Украины планирует ввести ограничение на максимальный размер удержаний с пенсий по судебным решениям в диапазоне от 20% до 50%.

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Об этом сообщает ФПУ.

Согласно проекту, излишне выплаченные пенсии вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера могут быть возвращены добровольно либо взысканы на основании решений Пенсионного фонда или через суд. Удержания с пенсии осуществляются на основании судебных решений, постановлений и приговоров (в случае имущественных взысканий), исполнительных предписаний нотариусов и других соответствующих документов.

Размер отчисления с пенсии исчисляется с суммы, причитающейся пенсионеру к выплате.

С пенсии может быть отчислено не более 50% ее размера: на

содержание членов семьи (алименты),

на возмещение убытков от хищения имущества предприятий и организаций,

на возмещение пенсионером ущерба,

причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего,

на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Суммарные удержания с любых других видов взысканий не могут превышать 20%. Пенсионные отчисления производятся только в том случае, если сумма пенсии, подлежащей выплате, превышает установленный законом прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (в настоящее время — 2361 гривна). При этом после удержания размер пенсии не должен опускаться ниже этого прожиточного минимума. Тем не менее, если пенсионер подаст соответствующее заявление, данные ограничения применяться не будут, как указано в проекте.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.