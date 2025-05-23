Чи заберуть усю пенсію: скільки і чому можуть конфіскувати за рішеннями судів

Уряд України планує запровадити обмеження на максимальний розмір утримань із пенсій за судовими рішеннями в діапазоні від 20% до 50%.

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Про це повідомляє ФПУ.

Згідно з проєктом, надміру виплачені пенсії внаслідок зловживань з боку пенсіонера можуть бути повернуті добровільно або стягнуті на підставі рішень Пенсійного фонду чи через суд. Утримання з пенсії здійснюються на підставі судових рішень, постанов і вироків (у разі майнових стягнень), виконавчих приписів нотаріусів та інших відповідних документів.

Розмір відрахування з пенсії обчислюється із суми, що належить пенсіонеру до виплати.

З пенсії може бути відраховано не більше 50% її розміру: на

утримання членів сім'ї (аліменти),

на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій,

на відшкодування пенсіонером шкоди,

заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого,

на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

Сумарні утримання з будь-яких інших видів стягнень не можуть перевищувати 20%. Пенсійні відрахування проводяться тільки в тому разі, якщо сума пенсії, що підлягає виплаті, перевищує встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (наразі — 2361 гривня). При цьому після утримання розмір пенсії не повинен опускатися нижче цього прожиткового мінімуму. Проте, якщо пенсіонер подасть відповідну заяву, ці обмеження застосовуватися не будуть, як зазначено в проєкті.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.