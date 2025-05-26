Более 500 грн надбавки к пенсии: кто сможет получить доплату

В 2025 году отдельная категория пенсионеров в Украине получит повышение пенсий независимо от их вида. Главным условием для доплаты является наличие одного из удостоверений, подтверждающих особый статус гражданина.

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Об этом говорится в материале издания "Радио Трек".

Речь идет о лицах, имеющих:

удостоверение члена семьи погибшего военнослужащего;

удостоверение человека с инвалидностью в результате войны;

удостоверение участника боевых действий;

удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства.

В связи с тем, что с 2025 года прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность установлен на уровне 2 361 гривна, этим категориям граждан будет начислена доплата в размере 590 гривен к основной пенсии.

Кроме основной надбавки, эти лица имеют право на целевую денежную помощь в размере 40 гривен в соответствии с законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".

Для оформления доплаты необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства, подать заявление и копию соответствующего удостоверения, подтверждающего право на прибавку.

Следует отметить: статус участника боевых действий (УБД) может быть применен к любому виду пенсии, ведь он предоставляется не только военнослужащим, но и гражданским гражданам, участвовавшим в боевых действиях.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.п