Понад 500 грн надбавки до пенсії: хто зможе отримати доплату

У 2025 році окрема категорія пенсіонерів в Україні отримає підвищення пенсій незалежно від їхнього виду. Головною умовою для доплати є наявність одного з посвідчень, що підтверджують особливий статус громадянина.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Радіо Трек".

Йдеться про осіб, які мають:

посвідчення члена сім'ї загиблого військовослужбовця;

посвідчення людини з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

У зв'язку з тим, що з 2025 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, установлено на рівні 2 361 гривня, цим категоріям громадян буде нараховано доплату в розмірі 590 гривень до основної пенсії.

Крім основної надбавки, ці особи мають право на цільову грошову допомогу в розмірі 40 гривень відповідно до закону "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Для оформлення доплати необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання, подати заяву та копію відповідного посвідчення, що підтверджує право на надбавку.

Слід зазначити: статус учасника бойових дій (УБД) може бути застосовано до будь-якого виду пенсії, адже його надають не тільки військовослужбовцям, а й цивільним громадянам, які брали участь у бойових діях.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.