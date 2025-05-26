Надбавки к зарплатам бюджетникам: кто может получать больше своего оклада
В 2025 году украинские сотрудники бюджетной сферы смогут рассчитывать на различные надбавки, сумма которых может превышать их базовые оклады. Стали известны виды и размеры этих выплат.
Об этом говорится в законе №108/95-ВР "Об оплате труда".
Заработная плата сотрудников бюджетных учреждений включает должностной оклад (тарифную ставку), а также различные доплаты, премии, поощрительные и компенсационные выплаты.
Основными видами надбавок к зарплате бюджетников являются следующие:
- надбавка за сложность и напряженность работы;
- надбавка за особо важную работу;
- надбавка за высокие достижения в работе;
- надбавка за классность для водителей;
- надбавка за использование иностранного языка;
- надбавка за спортивные звания;
- надбавка за почетные звания;
- надбавка за особые условия труда.
Они отличаются в зависимости от должности, которую занимает работник, и профиля учреждения.
Надбавка за сложную и напряженную работу
При начислении соответствующей надбавки учитываются такие факторы, как квалификация, профессиональные компетенции, уровень ответственности, инициативность, старание и объем выполняемой работы. Общий размер надбавок для сотрудника бюджетного учреждения не должен превышать 50% от должностного оклада.
Надбавка за особо важную работу
Особо важная работа предусматривает надбавку в 50% должностного оклада работника. Ее устанавливают на конкретный срок, то есть на время выполнения такого характера работы. Ее применяют тогда, когда нужно простимулировать выполнение определенной работы быстрее и качественнее.
Если работнику назначили надбавку за особо важную работу или за высокие достижения, то они совокупно не могут быть выше половины оклада.
Надбавка за знание языков
В Украине предусмотрено увеличение надбавки бюджетникам за знание языков, используемых в работе. Предусмотрены следующие размеры в зависимости от количества языков:
- 10% — за один европейский язык;
- 15% — за один восточный, угро-финский или африканский язык;
- 25% — за два и более языков.
Соответствующие размеры не суммируются.
Надбавка за классность водителям
Надбавки за классность назначают водителям в таком размере:
- 10% — водителям первого класса;
- 25% — водителям второго класса.
Они зависят от класса в процентах тарифной ставки за отработанное время.
Надбавка за спортивные звания
Доплаты к должностному окладу за спортивные звания назначают в следующих размерах:
- за мастера спорта — 10%;
- за мастера спорта международного класса — 15%;
- за заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта — 20%.
Однако есть нюансы, если есть несколько званий одновременно.
Надбавка за почетные звания
Определяется почетное звание профиля деятельности работника на должности и назначается надбавка в следующих пропорциях:
- за "заслуженного" — 20%;
- за "народного" — 40%.
Если есть оба звания, то надбавка устанавливается в размере 40% должностного оклада.
Надбавка за особые условия труда
Надбавка зависит от категории работника и территории, где расположено учреждение, ведь назначается за работу тем работникам, которые выполняют полномочия непосредственно там, где ведутся (велись) боевые действия. Граничный размер колеблется от 50% до 100%.
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