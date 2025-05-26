Надбавки к зарплатам бюджетникам: кто может получать больше своего оклада

В 2025 году украинские сотрудники бюджетной сферы смогут рассчитывать на различные надбавки, сумма которых может превышать их базовые оклады. Стали известны виды и размеры этих выплат.

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Об этом говорится в законе №108/95-ВР "Об оплате труда".

Заработная плата сотрудников бюджетных учреждений включает должностной оклад (тарифную ставку), а также различные доплаты, премии, поощрительные и компенсационные выплаты.

Основными видами надбавок к зарплате бюджетников являются следующие:

надбавка за сложность и напряженность работы;

надбавка за особо важную работу;

надбавка за высокие достижения в работе;

надбавка за классность для водителей;

надбавка за использование иностранного языка;

надбавка за спортивные звания;

надбавка за почетные звания;

надбавка за особые условия труда.

Они отличаются в зависимости от должности, которую занимает работник, и профиля учреждения.

Надбавка за сложную и напряженную работу

При начислении соответствующей надбавки учитываются такие факторы, как квалификация, профессиональные компетенции, уровень ответственности, инициативность, старание и объем выполняемой работы. Общий размер надбавок для сотрудника бюджетного учреждения не должен превышать 50% от должностного оклада.

Надбавка за особо важную работу

Особо важная работа предусматривает надбавку в 50% должностного оклада работника. Ее устанавливают на конкретный срок, то есть на время выполнения такого характера работы. Ее применяют тогда, когда нужно простимулировать выполнение определенной работы быстрее и качественнее.

Если работнику назначили надбавку за особо важную работу или за высокие достижения, то они совокупно не могут быть выше половины оклада.

Надбавка за знание языков

В Украине предусмотрено увеличение надбавки бюджетникам за знание языков, используемых в работе. Предусмотрены следующие размеры в зависимости от количества языков:

10% — за один европейский язык;

15% — за один восточный, угро-финский или африканский язык;

25% — за два и более языков.

Соответствующие размеры не суммируются.

Надбавка за классность водителям

Надбавки за классность назначают водителям в таком размере:

10% — водителям первого класса;

25% — водителям второго класса.

Они зависят от класса в процентах тарифной ставки за отработанное время.

Надбавка за спортивные звания

Доплаты к должностному окладу за спортивные звания назначают в следующих размерах:

за мастера спорта — 10%;

за мастера спорта международного класса — 15%;

за заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта — 20%.

Однако есть нюансы, если есть несколько званий одновременно.

Надбавка за почетные звания

Определяется почетное звание профиля деятельности работника на должности и назначается надбавка в следующих пропорциях:

за "заслуженного" — 20%;

за "народного" — 40%.

Если есть оба звания, то надбавка устанавливается в размере 40% должностного оклада.

Надбавка за особые условия труда

Надбавка зависит от категории работника и территории, где расположено учреждение, ведь назначается за работу тем работникам, которые выполняют полномочия непосредственно там, где ведутся (велись) боевые действия. Граничный размер колеблется от 50% до 100%.

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