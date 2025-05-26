Надбавки до зарплат бюджетникам: хто може отримувати більше за свій оклад

У 2025 році українські співробітники бюджетної сфери зможуть розраховувати на різні надбавки, сума яких може перевищувати їхні базові оклади. Стали відомі види і розміри цих виплат.

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Про це йдеться в законі №108/95-ВР "Про оплату праці".

Заробітна плата співробітників бюджетних установ включає посадовий оклад (тарифну ставку), а також різні доплати, премії, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Основними видами надбавок до зарплати бюджетників є такі:

надбавка за складність і напруженість роботи;

надбавка за особливо важливу роботу;

надбавка за високі досягнення в роботі;

надбавка за класність для водіїв;

надбавка за використання іноземної мови;

надбавка за спортивні звання;

надбавка за почесні звання;

надбавка за особливі умови праці.

Вони відрізняються залежно від посади, яку обіймає працівник, і профілю установи.

Надбавка за складну та напружену роботу

Під час нарахування відповідної надбавки враховуються такі чинники, як кваліфікація, професійні компетенції, рівень відповідальності, ініціативність, старанність та обсяг виконуваної роботи. Загальний розмір надбавок для співробітника бюджетної установи не повинен перевищувати 50% від посадового окладу.

Надбавка за особливо важливу роботу

Особливо важлива робота передбачає надбавку в 50% посадового окладу працівника. Її встановлюють на конкретний строк, тобто на час виконання такого характеру роботи. Її застосовують тоді, коли потрібно простимулювати виконання певної роботи швидше та якісніше.

Якщо працівнику призначили надбавку за особливо важливу роботу або за високі досягнення, то вони сукупно не можуть бути вищими за половину окладу.

Надбавка за знання мов

В Україні передбачено збільшення надбавки бюджетникам за знання мов, що використовуються в роботі. Передбачено такі розміри залежно від кількості мов:

10% — за одну європейську мову;

15% — за одну східну, угро-фінську або африканську мову;

25% — за дві і більше мов.

Відповідні розміри не підсумовуються.

Надбавка за класність водіям

Надбавки за класність призначають водіям у такому розмірі:

10% — водіям першого класу;

25% — водіям другого класу.

Вони залежать від класу у відсотках тарифної ставки за відпрацьований час.

Надбавка за спортивні звання

Доплати до посадового окладу за спортивні звання призначають у таких розмірах:

за майстра спорту — 10%;

за майстра спорту міжнародного класу — 15%;

за заслуженого тренера, заслуженого майстра спорту — 20%.

Однак є нюанси, якщо є кілька звань одночасно.

Надбавка за почесні звання

Визначається почесне звання профілю діяльності працівника на посаді та призначається надбавка в таких пропорціях:

за "заслуженого" — 20%;

за "народного" — 40%.

Якщо є обидва звання, то надбавка встановлюється в розмірі 40% посадового окладу.

Надбавка за особливі умови праці

Надбавка залежить від категорії працівника та території, де розташована установа, адже призначається за роботу тим працівникам, які виконують повноваження безпосередньо там, де ведуться (велися) бойові дії. Граничний розмір коливається від 50% до 100%.

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