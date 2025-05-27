До 25 000 грн: сколько стоит выпускной-2025 в Украине

В 2025 году расходы на школьный выпускной для родителей могут колебаться от 13 200 до 25 000 гривен — все зависит от формата празднования и региона. Больше всего придется заплатить за платье, стоимость которого может достигать 20 000 грн. Также в значительные расходы входят банкет в ресторане (до 8 000 грн) и услуги фотографа, визажиста и парикмахера — вместе до 5 400 грн.

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Об этом говорится в исследовании Codes.

Аналитики отмечают: даже несмотря на войну, экономические трудности и отток части учеников за границу, традиция отмечать выпускной не исчезает. Она меняется — празднования становятся дороже, скромнее или приобретают новые, нестандартные форматы.

Цены на выпускной-2025

В 2025 году средние расходы на подготовку к выпускному колеблются от 13 200 до 19 300 гривен и зависят, в частности, от пола выпускника. Парни тратят меньше — на костюм, обувь и аксессуары уходит в среднем 9-13 тысяч гривен. У девушек бюджет традиционно выше из-за дополнительных расходов на прическу, макияж и платье, которое иногда стоит больше, чем весь мужской образ.

Дополнительные расходы связаны непосредственно с праздником: банкет, подарки учителям и фотосессия. В среднем по Украине празднование в ресторане стоит 6 000-8 000 грн, фотосессия — около 3 800 грн. Общие расходы часто достигают 20-25 тысяч гривен.

Цены на подготовку к выпускному

Как отличаются цены на выпускной в регионах Украины

Стоимость выпускного в значительной степени зависит от региона. В столице создание образа выпускника может стоить от 10 200 до 20 000 гривен, а само празднование — еще 6 200-8 000 грн. В Днепре цена на образ будет колебаться в пределах 8000 -15 000 грн, а на банкет может уйти от 4000 до 7000 грн. В Житомире цены более скромные: 5 000-12 000 грн на внешний вид и до 5 000 грн на банкет. Самый доступный вариант — для жителей сел и небольших городов, где полная подготовка к празднику может уложиться в 4 000-12 000 грн.

Цены на выпускной в регионах Украины

На сколько выросли цены на выпускной в Украине

По сравнению с 2024 годом, подготовка к выпускному в 2025-м подорожала на 10-15%. Больше всего выросли цены на аренду залов — в среднем на 30%, услуги фотографов и видеооператоров — на 26,7%, а макияж и прически — более чем на 33%. Если в прошлом году расходы колебались в пределах 11 500-17 200 грн, то в этом году суммы выросли на несколько тысяч и иногда превышают 20 000 грн.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк показал редкие кадры своей единственной дочери Полины, которая окончила университет в США.

Также сообщалось, что в МОН объяснили, сколько на самом деле будут длиться летние каникулы в украинских школах.