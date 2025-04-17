В МОН объяснили, сколько на самом деле продлятся летние каникулы в школах
В социальных сетях и медиа распространяли информацию о том, что время летних каникул сократят. Однако правительство не принимало решений о сокращении каникул, ведь этот вопрос решает каждая школа отдельно.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Что указано в постановлении Кабмина о летних каникулах
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 июля 2024 года, 2024/2025 учебный год длится со 2 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года. Эта дата не обязательна для завершения занятий. Ее, как и структуру учебного года, даты других каникул, определяют не в правительстве, а в самих школах. Это предусмотрено действующим законодательством еще до полномасштабной войны.
Кто принимает решение о датах обучения в школах
Школы принимают это решение автономно. В частности, проведение последнего звонка, каникулы и возможные образовательные активности в июне принимает педагогический совет каждого учебного заведения.
Они учитывают:
- общий объем учебной нагрузки;
- ситуацию с безопасностью в регионе;
- индивидуальные потребности учеников и учениц;
- готовность учителей.
30 июня — это крайний срок, до которого школы могут завершить образовательный процесс. Однако они могут уйти на каникулы и раньше.
Занятия в школах в июне
В июне школы имеют возможность организовывать образовательный процесс в гибком формате.
Что проводят школы в июне:
- стандартное обучение или дополнительные консультации;
- образовательные экскурсии;
- летние пришкольные лагеря;
- проектная работа;
- индивидуальные занятия и тому подобное.
Такие форматы делают, чтобы поддержать детей в преодолении образовательных потерь, вызванных войной. Однако педагогический совет каждой школы принимает решение об этом самостоятельно — с учетом местного контекста и потребностей учеников и учениц.
Что важно знать родителям, учителям и ученикам:
- нет нормативных документов, которые бы сокращали летние каникулы;
- педагогические советы принимают решение с учетом ситуации с безопасностью, нагрузки и потребностей учеников и учениц;
- использование июня для образовательных активностей является возможностью, а не обязанностью для учебных заведений.
Напомним, школьникам будут платить "деньги" за оценки. В новом государственном приложении "Мрія" (детский аналог "Дії"), появится виртуальная валюта — "Мрійки". Систему уже постепенно запускают в школах.
Также Фокус писал, что в Верховной Раде внесли законопроект, который предусматривает полный запрет общения на русском языке в школе, в том числе и на переменах.