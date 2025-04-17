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Украина

В МОН объяснили, сколько на самом деле продлятся летние каникулы в школах

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Фото: nus.org.ua | В МОН объяснили, что каждая школа определяет время завершения учебного года индивидуально

В социальных сетях и медиа распространяли информацию о том, что время летних каникул сократят. Однако правительство не принимало решений о сокращении каникул, ведь этот вопрос решает каждая школа отдельно.

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Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что указано в постановлении Кабмина о летних каникулах

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 июля 2024 года, 2024/2025 учебный год длится со 2 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года. Эта дата не обязательна для завершения занятий. Ее, как и структуру учебного года, даты других каникул, определяют не в правительстве, а в самих школах. Это предусмотрено действующим законодательством еще до полномасштабной войны.

Кто принимает решение о датах обучения в школах

Школы принимают это решение автономно. В частности, проведение последнего звонка, каникулы и возможные образовательные активности в июне принимает педагогический совет каждого учебного заведения.

Они учитывают:

  • общий объем учебной нагрузки;
  • ситуацию с безопасностью в регионе;
  • индивидуальные потребности учеников и учениц;
  • готовность учителей.

30 июня — это крайний срок, до которого школы могут завершить образовательный процесс. Однако они могут уйти на каникулы и раньше.

Занятия в школах в июне

В июне школы имеют возможность организовывать образовательный процесс в гибком формате.

Что проводят школы в июне:

  • стандартное обучение или дополнительные консультации;
  • образовательные экскурсии;
  • летние пришкольные лагеря;
  • проектная работа;
  • индивидуальные занятия и тому подобное.

Такие форматы делают, чтобы поддержать детей в преодолении образовательных потерь, вызванных войной. Однако педагогический совет каждой школы принимает решение об этом самостоятельно — с учетом местного контекста и потребностей учеников и учениц.

Что важно знать родителям, учителям и ученикам:

  • нет нормативных документов, которые бы сокращали летние каникулы;
  • педагогические советы принимают решение с учетом ситуации с безопасностью, нагрузки и потребностей учеников и учениц;
  • использование июня для образовательных активностей является возможностью, а не обязанностью для учебных заведений.

Напомним, школьникам будут платить "деньги" за оценки. В новом государственном приложении "Мрія" (детский аналог "Дії"), появится виртуальная валюта — "Мрійки". Систему уже постепенно запускают в школах.

Также Фокус писал, что в Верховной Раде внесли законопроект, который предусматривает полный запрет общения на русском языке в школе, в том числе и на переменах.