У МОН пояснили, скільки насправді триватимуть літні канікули в школах

У соціальних мережах і медіа поширювали інформацію про те, що час літніх канікул скоротять. Проте уряд не ухвалював рішень про скорочення канікул, адже це питання вирішує кожна школа окремо.

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Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Що зазначено в постанові Кабміну про літні канікули

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року, 2024/2025 навчальний рік триває з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Ця дата не обов’язкова для завершення занять. Її, як і структуру навчального року, дати інших канікул, визначають не в уряді, а в самих школах. Це передбачено чинним законодавством ще до повномасштабної війни.

Хто ухвалює рішення про дати навчання в школах

Школи приймають це рішення автономно. Зокрема, проведення останнього дзвоника, канікули та можливі освітні активності в червні ухвалює педагогічна рада кожного закладу освіти.

Вони враховують:

загальний обсяг навчального навантаження;

безпекову ситуацію в регіоні;

індивідуальні потреби учнів і учениць;

готовність учителів.

30 червня — це крайній термін, до якого школи можуть завершити освітній процес. Проте вони можуть піти на канікули і раніше.

Заняття в школах у червні

У червні школи мають можливість організовувати освітній процес у гнучкому форматі.

Що проводять школи в червні:

стандартне навчання або додаткові консультації;

освітні екскурсії;

літні пришкільні табори;

проєктна робота;

індивідуальні заняття тощо.

Такі формати роблять, щоб підтримати дітей у подоланні освітніх втрат, спричинених війною. Проте педагогічна рада кожної школи ухвалює рішення щодо цього самостійно — з урахуванням місцевого контексту та потреб учнів й учениць.

Що важливо знати батькам, учителям і учням:

немає нормативних документів, які б скорочували літні канікули;

педагогічні ради ухвалюють рішення з урахуванням безпекової ситуації, навантаження та потреб учнів і учениць;

використання червня для освітніх активностей є можливістю, а не обов'язком для закладів освіти.

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