У МОН пояснили, скільки насправді триватимуть літні канікули в школах
У соціальних мережах і медіа поширювали інформацію про те, що час літніх канікул скоротять. Проте уряд не ухвалював рішень про скорочення канікул, адже це питання вирішує кожна школа окремо.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Що зазначено в постанові Кабміну про літні канікули
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року, 2024/2025 навчальний рік триває з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Ця дата не обов’язкова для завершення занять. Її, як і структуру навчального року, дати інших канікул, визначають не в уряді, а в самих школах. Це передбачено чинним законодавством ще до повномасштабної війни.
Хто ухвалює рішення про дати навчання в школах
Школи приймають це рішення автономно. Зокрема, проведення останнього дзвоника, канікули та можливі освітні активності в червні ухвалює педагогічна рада кожного закладу освіти.
Вони враховують:
- загальний обсяг навчального навантаження;
- безпекову ситуацію в регіоні;
- індивідуальні потреби учнів і учениць;
- готовність учителів.
30 червня — це крайній термін, до якого школи можуть завершити освітній процес. Проте вони можуть піти на канікули і раніше.
Заняття в школах у червні
У червні школи мають можливість організовувати освітній процес у гнучкому форматі.
Що проводять школи в червні:
- стандартне навчання або додаткові консультації;
- освітні екскурсії;
- літні пришкільні табори;
- проєктна робота;
- індивідуальні заняття тощо.
Такі формати роблять, щоб підтримати дітей у подоланні освітніх втрат, спричинених війною. Проте педагогічна рада кожної школи ухвалює рішення щодо цього самостійно — з урахуванням місцевого контексту та потреб учнів й учениць.
Що важливо знати батькам, учителям і учням:
- немає нормативних документів, які б скорочували літні канікули;
- педагогічні ради ухвалюють рішення з урахуванням безпекової ситуації, навантаження та потреб учнів і учениць;
- використання червня для освітніх активностей є можливістю, а не обов'язком для закладів освіти.
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