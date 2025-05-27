До 25 000 грн: скільки коштує випускний-2025 в Україні

У 2025 році витрати на шкільний випускний для батьків можуть коливатися від 13 200 до 25 000 гривень — усе залежить від формату святкування та регіону. Найбільше доведеться заплатити за сукню, вартість якої може сягати 20 000 грн. Також до значних витрат входять бенкет у ресторані (до 8 000 грн) і послуги фотографа, візажиста та перукаря — разом до 5 400 грн.

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Про це йдеться в дослідженні Codes.

Аналітики відзначають: навіть попри війну, економічні труднощі та відтік частини учнів за кордон, традиція відзначати випускний не зникає. Вона змінюється — святкування стають дорожчими, скромнішими або набувають нових, нестандартних форматів.

Ціни на випускний-2025

У 2025 році середні витрати на підготовку до випускного коливаються від 13 200 до 19 300 гривень і залежать, зокрема, від статі випускника. Хлопці витрачають менше — на костюм, взуття та аксесуари йде в середньому 9–13 тисяч гривень. У дівчат бюджет традиційно вищий через додаткові витрати на зачіску, макіяж і сукню, яка іноді коштує більше, ніж увесь чоловічий образ.

Додаткові витрати пов’язані безпосередньо зі святом: бенкет, подарунки вчителям і фотосесія. У середньому по Україні святкування у ресторані коштує 6 000–8 000 грн, фотосесія — близько 3 800 грн. Загальні витрати часто сягають 20–25 тисяч гривень.

Ціни на підготовку до випускного

Як відрізняються ціни на випускний в регіонах України

Вартість випускного значною мірою залежить від регіону. У столиці створення образу випускника може коштувати від 10 200 до 20 000 гривень, а саме святкування — ще 6 200–8 000 грн. У Дніпрі ціна на образ буде коливатися в межах 8000 -15 000 грн, а на бенкет може піти від 4000 до 7000 грн. У Житомирі ціни скромніші: 5 000–12 000 грн на зовнішній вигляд та до 5 000 грн на бенкет. Найдоступніший варіант — для мешканців сіл і невеликих міст, де повна підготовка до свята може вкластися в 4 000–12 000 грн.

Ціни на випускний в регіонах України

На скільки зросли ціни на випускний в Україні

Порівняно з 2024 роком, підготовка до випускного у 2025-му подорожчала на 10–15%. Найбільше зросли ціни на оренду залів — у середньому на 30%, послуги фотографів та відеооператорів — на 26,7%, а макіяж і зачіски — більш ніж на 33%. Якщо торік витрати коливалися в межах 11 500–17 200 грн, то цьогоріч суми зросли на кілька тисяч і подекуди перевищують 20 000 грн.

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