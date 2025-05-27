Средняя зарплата для расчета пенсии выросла до 20 тыс. грн: что известно

Пенсионный фонд Украины утвердил размер средней заработной платы за апрель 2025 года, который применяется при расчёте пенсий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 17,9%.

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Об этом сообщает ПФУ.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, средняя официальная зарплата в апреле 2025 года составила 19 856,19 гривен, что на 3 008,21 гривны больше по сравнению с апрелем 2024 года, когда она составляла 16 847,98 гривен.

В январе текущего года показатель зарплаты, учитываемый при расчёте пенсий, увеличился на 24,6% и достиг 18 660,32 гривен.

В феврале 2025 года средняя зарплата, учитываемая при расчёте пенсий, увеличилась на 21,8% и составила 18 589,38 гривен. В марте этот показатель вырос на 25,9%, достигнув уровня 19 430,52 гривен.

Напомним, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее Фокус писал, что некоторым категориям украинцев, которые получают жилищные субсидии, не продлят выплаты автоматически. Чтобы продолжить получать помощь, им необходимо подать заявление на продление.