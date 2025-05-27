Середня зарплата для розрахунку пенсії зросла до 20 тис. грн: що відомо

Пенсійний фонд України затвердив розмір середньої заробітної плати за квітень 2025 року, який застосовується при розрахунку пенсій. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник збільшився на 17,9%.

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Про це повідомляє ПФУ.

Згідно з даними Пенсійного фонду України, середня офіційна зарплата у квітні 2025 року становила 19 856,19 гривні, що на 3 008,21 гривні більше, як порівняти з квітнем 2024 року, коли вона становила 16 847,98 гривні.

У січні поточного року показник зарплати, що враховується під час розрахунку пенсій, збільшився на 24,6% і досяг 18 660,32 гривень.

У лютому 2025 року середня зарплата, що враховується під час розрахунку пенсій, збільшилася на 21,8% і склала 18 589,38 гривень. У березні цей показник зріс на 25,9%, досягнувши рівня 19 430,52 гривень.

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