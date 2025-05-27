Доплаты учителям могут увеличить: на сколько и при каких условиях

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что в случае привлечения дополнительных средств в 2026 году размер "учительской доплаты" может вырасти.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"В целом на выполнение статьи закона об образовании нам нужно более 300 млрд грн. Безусловно, сейчас во время войны мы не находим такой суммы", — сказал Лисовой журналистам 27 мая.

По словам министра, в 2025 году было дополнительно выделено 12 млрд грн для введения доплат учителям — 1 тыс. грн с января и 2 тыс. грн с сентября. Он также сказал, что по поручению президента продолжается проработка различных вариантов повышения зарплат, в частности упрощение структуры оплаты и использование ее как мотивации для профессионального роста. Для реализации оптимального сценария необходимо около 40 млрд грн дополнительного финансирования, над поиском которых правительство сейчас работает.

Лисовой сообщил, что в случае привлечения дополнительных средств правительством, даже меньше 40 млрд грн, сумма "учительской доплаты" постепенно будет расти. В частности, если в следующем году дополнительно найдут еще 12 млрд грн, доплата удвоится, а при дополнительных 24 млрд грн — увеличится втрое.

Напомним, в Украине педагогам, работающим в учреждениях общего среднего образования, предоставляются различные доплаты, размер которых варьируется от 5% до 40% от должностного оклада. Кроме того, введена новая надбавка в размере 1 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что зарплаты украинских учителей планируют повысить. В зависимости от уровня квалификации зарплаты педагогам могут поднять от 10 до 25%.