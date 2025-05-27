Доплати вчителям можуть збільшити: на скільки та за яких умов

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у разі залучення додаткових коштів у 2026 році розмір "вчительської доплати" може зрости.

Related video

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"В цілому на виконання статті закону про освіту нам потрібно понад 300 млрд грн. Безумовно, зараз в час війни ми не знаходимо такої суми", — сказав Лісовий журналістам 27 травня.

За словами міністра, у 2025 році було додатково виділено 12 млрд грн для введення доплат вчителям — 1 тис. грн з січня і 2 тис. грн з вересня. Він також сказав, що за дорученням президента триває опрацювання різних варіантів підвищення зарплат, зокрема спрощення структури оплати та використання її як мотивації для професійного зростання. Для реалізації найоптимальнішого сценарію необхідно майже 40 млрд грн додаткового фінансування, над пошуком яких уряд зараз працює.

Лісовий повідомив, що у разі залучення додаткових коштів урядом, навіть менших за 40 млрд грн, сума "вчительської доплати" поступово зростатиме. Зокрема, якщо у наступному році додатково знайдуть ще 12 млрд грн, доплата подвоїться, а за додаткових 24 млрд грн — збільшиться втричі.

Нагадаємо, в Україні педагогам, які працюють у закладах загальної середньої освіти, надаються різні доплати, розмір яких варіюється від 5% до 40% від посадового окладу. Крім того, запроваджено нову надбавку в розмірі 1 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що зарплати українських вчителів планують підвищити. Залежно від рівня кваліфікації зарплати педагогам можуть підняти від 10 до 25%.