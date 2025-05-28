Более 100 тыс. грн: у кого из украинских чиновников выросли зарплаты на 20%

Зарплаты государственных служащих в Украине продолжают увеличиваться и существенно превышают средний показатель по стране.

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Об этом сообщает Минфин.

В апреле 2025 года средняя зарплата в центральных государственных органах Украины достигла 57,2 тысячи гривен. Это на 19,3% больше по сравнению с апрелем прошлого года, когда она составляла 48,0 тысячи гривен.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, средняя официальная зарплата по стране в апреле составила 19,9 тысячи гривен, что на 17,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным Минфина, в апреле в центральных государственных органах зарплату получали 21 995 человек. Лидером по уровню оплаты труда стала Счетная палата с средней зарплатой в 117,5 тысячи гривен и численностью сотрудников в 501 человек.

На втором месте находится Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с зарплатой в 102,0 тысячи гривен и штатом из 518 сотрудников.

Третью позицию занимает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) с зарплатой в 86,2 тысячи гривен и численностью персонала в 368 человек.

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 126,6 тысячи гривен. Самые высокие зарплаты среди 502 руководителей в таких ведомствах:

НКРЭКУ — 470,4 тысячи гривен (7 человек);

НАПК — 276,3 тысячи гривен (5 чиновников);

Национальное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования — 236,8 тысячи гривен (2 человека).

Напомним, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее Фокус писал, что некоторым категориям украинцев, которые получают жилищные субсидии, не продлят выплаты автоматически. Чтобы продолжить получать помощь, им необходимо подать заявление на продление.