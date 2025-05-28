Понад 100 тис. грн: у кого з українських чиновників зросли зарплати на 20%

Зарплати державних службовців в Україні продовжують збільшуватися й істотно перевищують середній показник по країні.

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Про це повідомляє Мінфін.

У квітні 2025 року середня зарплата в центральних державних органах України сягнула 57,2 тисячі гривень. Це на 19,3% більше порівняно з квітнем минулого року, коли вона становила 48,0 тисячі гривень.

Згідно з даними Пенсійного фонду України, середня офіційна зарплата по країні у квітні становила 19,9 тисячі гривень, що на 17,9% більше порівняно з попереднім роком.

Згідно з даними Мінфіну, у квітні в центральних державних органах зарплату отримували 21 995 осіб. Лідером за рівнем оплати праці стала Рахункова палата із середньою зарплатою в 117,5 тисячі гривень і чисельністю працівників у 501 особу.

На другому місці — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із зарплатою в 102,0 тисячі гривень і штатом із 518 співробітників.

Третю позицію посідає Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) із зарплатою в 86,2 тисячі гривень і чисельністю персоналу в 368 осіб.

Середня зарплата керівництва відомств становить 126,6 тисячі гривень. Найвищі зарплати серед 502 керівників у таких відомствах:

НКРЕКП — 470,4 тисячі гривень (7 осіб);

НАЗК — 276,3 тисячі гривень (5 чиновників);

Національне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти — 236,8 тисячі гривень (2 особи).

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