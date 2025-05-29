Пенсия после 15 лет стажа: кто может выйти на заслуженный отдых раньше

В ПФУ разъяснили, кто имеет право выйти на пенсию при стаже 15 лет. Для получения пенсии в 2025 году украинцам нужно иметь установленный законом страховой стаж, который варьируется в зависимости от возраста, в котором они собираются оформить пенсионное обеспечение.

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Об этом говорится в материале издания "Соцпортал".

В 2025 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет требуется минимум 32 года страхового стажа. Люди с трудовым стажем от 22 до 31 года смогут оформить пенсию в 63 года, а при наличии всего 15 лет стажа — в 65 лет.

При этом женщины с 15-летним стажем, которые родили и воспитали пятерых и более детей до шести лет, а также матери детей с инвалидностью с детства или тяжелобольных детей без официального инвалидного статуса, имеют право выйти на пенсию в 50 лет.

Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно до 2028 года, когда он достигнет 35 лет.

Также отмечается: пенсия по возрасту назначается со дня обращения лица, если оно произошло не позднее трех месяцев с момента достижения пенсионного возраста. В некоторых случаях пенсию могут начислить автоматически – при условии, что в реестре застрахованных лиц есть полные данные о стаже до 2004 года, а заявитель достиг 60 лет и имеет необходимый стаж.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.