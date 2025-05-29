Пенсія після 15 років стажу: хто може вийти на заслужений відпочинок раніше

У ПФУ роз'яснили, хто має право вийти на пенсію за стажу 15 років. Для отримання пенсії 2025 року українцям потрібно мати встановлений законом страховий стаж, який варіюється залежно від віку, у якому вони збираються оформити пенсійне забезпечення.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Соцпортал".

У 2025 році для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мінімум 32 роки страхового стажу. Люди з трудовим стажем від 22 до 31 року зможуть оформити пенсію в 63 роки, а за наявності всього 15 років стажу — у 65 років.

Водночас жінки з 15-річним стажем, які народили і виховали п'ятьох і більше дітей до шести років, а також матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжкохворих дітей без офіційного інвалідного статусу, мають право вийти на пенсію в 50 років.

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію в 60 років збільшуватиметься на 1 рік щорічно до 2028 року, коли він досягне 35 років.

Також зазначається: пенсія за віком призначається з дня звернення особи, якщо воно відбулося не пізніше трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку. У деяких випадках пенсію можуть нарахувати автоматично — за умови, що в реєстрі застрахованих осіб є повні дані про стаж до 2004 року, а заявник досяг 60 років і має необхідний стаж.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.