Минималку предлагают повысить до 12 тыс. грн: когда это возможно

В 2026 году минимальная зарплата вырастет на 688 гривен, но профсоюзы считают это повышение недостаточным и настаивают на увеличении до более чем 12 000 гривен. В Министерстве экономики представили прогнозы основных макроэкономических показателей развития Украины на период 2026–2028 годов.

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Об этом сообщает Федерация профсоюзов.

Учитывая возможности Государственного бюджета, планируется установить на 2026 год:

минимальную заработную плату в размере 8 688 гривен;

должностной оклад (тарифную ставку) работника I тарифного разряда ЕТС в размере 3 470 гривен.

Повышение указанных показателей будет осуществлено с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен на 2026 год — 108,6%. Представители профсоюзов считают, что предложенное увеличение социальных гарантий, учитывая инфляционные тенденции военного периода, является недостаточным и не обеспечивает достойный уровень жизни для работников и их семей.

Вместо этого они представили свою позицию:

установить минималку с 1 января 2026 года не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2024 года (по предварительным расчетам 12 195 гривен) и не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

учитывая низкий уровень оплаты труда работников бюджетной сферы, установить размер должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда ЕТС на уровне минимальной заработной платы, но не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Правительство предположило, что в 2026 году минимальная зарплата и основные государственные социальные стандарты могут быть увеличены при условии положительной экономической динамики.

Напомним, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

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