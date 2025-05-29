Мінімалку пропонують підвищити до 12 тис. грн: коли це можливо

У 2026 році мінімальна зарплата зросте на 688 гривень, але профспілки вважають це підвищення недостатнім і наполягають на збільшенні до більш ніж 12 000 гривень. У Міністерстві економіки представили прогнози основних макроекономічних показників розвитку України на період 2026-2028 років.

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Про це повідомляє Федерація профспілок.

Враховуючи можливості Державного бюджету, планується встановити на 2026 рік:

мінімальну заробітну плату в розмірі 8 688 гривень;

посадовий оклад (тарифну ставку) працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 3 470 гривень.

Підвищення зазначених показників буде здійснено з урахуванням прогнозованого індексу споживчих цін на 2026 рік — 108,6%. Представники профспілок вважають, що запропоноване збільшення соціальних гарантій, з огляду на інфляційні тенденції воєнного періоду, є недостатнім і не забезпечує гідний рівень життя для працівників та їхніх родин.

Замість цього вони представили свою позицію:

встановити мінімалку з 1 січня 2026 року не нижче 50% від прогнозної середньомісячної заробітної плати працівників на кінець 2024 року (за попередніми розрахунками 12 195 гривень) та не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

враховуючи низький рівень оплати праці працівників бюджетної сфери, установити розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, але не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Уряд припустив, що у 2026 році мінімальна зарплата та основні державні соціальні стандарти можуть бути збільшені за умови позитивної економічної динаміки.

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