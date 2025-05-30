В Украине растет объем производства техники и вооружений, а производители ВПК не имеют возможности продать из-за ограниченности ресурсов государства и фактически запрета экспорта. Будут ли открывать экспорт продукции ВПК?

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Объем производства ВПК в 2024 году составил 9 млрд. долларов, а мощность в отрасли — 25-30 млрд. долларов. То есть Украина может более чем втрое увеличить объемы объемы производства, рассказал в интервью Фокусу народный депутат, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Не хватает средств. У нас нет в бюджете достаточно средств, и даже с учетом программ, где мы получаем деньги от замороженных российских активов, это не сопоставимо с возможностями отрасли, с потенциалом ВПК. Поэтому я выступаю за частичный экспорт оружия. Перечень видов вооружений, решение по их экспорту должны принимать не политики, а специалисты. Причем специалисты по безопасности. И они должны определять, какие позиции могут идти на экспорт, оценивая весь спектр рисков, в том числе тот, чтобы они не попали через третьи страны в руки агрессора. А какие не могут вообще никаким образом быть отправлены на экспорт", — говорит Данил Гетманцев.

Украина является импортером вооружений, однако собственная продукция тоже производится на более 800 предприятиях отрасли ВПК Фото: defence-ua.com

По его мнению, открытие экспорта продукции ВПК привлекает в отрасль важный финансовый ресурс. Причем тот финансовый ресурс, который готовы давать европейцы за счет больших программ по перевооружению, которые они сейчас открывают.

"SAFE — большая программа, которая дает возможность нам получать сверхдешевые кредиты именно на производство оружия. Второе — это рабочие места для украинцев. Третье — это налоги в бюджет. Четвертое — это место на мировом рынке вооружений. У нас сейчас в мире военные расходы выросли до рекордного уровня 2,7 триллионов долларов. Это огромный рынок, который растет, и где мы должны занять доступную для нас часть. И еще важно, что экспорт — это часть интеграции с партнерами. Потому что когда мы поставляем оружие, мы обмениваемся технологиями, образуем единую инфраструктуру производства оружия с европейцами. Поэтому я считаю, что мы должны принять это решение как можно быстрее. Наша задача — дать возможность отрасли развиваться, расти, приносить деньги, создавать рабочие места. И для этого не нужны новые законы, только решение правительства", — сообщил Данил Гетманцев.

Напомним, украинские предприятия ВПК, кроме проблем с финансированием, сталкиваются с угрозами российских воздушных атак.

Ранее Фокус писал, что "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины представило производителям БпЛА обновленную модель закупок дронов для ВСУ.