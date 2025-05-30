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Экономика

"Должны принять решение о частичном экспорте оружия как можно скорее", — нардеп Данил Гетманцев

запрет экспорта, продукция ВПК, развитие ВПК в Украине, Гетманцев
Фото: Defense Express | Украинские предприятия ВПК не могут отправлять продукцию на экспорт — могут ли изменить правила?

В Украине растет объем производства техники и вооружений, а производители ВПК не имеют возможности продать из-за ограниченности ресурсов государства и фактически запрета экспорта. Будут ли открывать экспорт продукции ВПК?

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Объем производства ВПК в 2024 году составил 9 млрд. долларов, а мощность в отрасли — 25-30 млрд. долларов. То есть Украина может более чем втрое увеличить объемы объемы производства, рассказал в интервью Фокусу народный депутат, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Не хватает средств. У нас нет в бюджете достаточно средств, и даже с учетом программ, где мы получаем деньги от замороженных российских активов, это не сопоставимо с возможностями отрасли, с потенциалом ВПК. Поэтому я выступаю за частичный экспорт оружия. Перечень видов вооружений, решение по их экспорту должны принимать не политики, а специалисты. Причем специалисты по безопасности. И они должны определять, какие позиции могут идти на экспорт, оценивая весь спектр рисков, в том числе тот, чтобы они не попали через третьи страны в руки агрессора. А какие не могут вообще никаким образом быть отправлены на экспорт", — говорит Данил Гетманцев.

Украина является импортером вооружений, однако собственная продукция тоже производится на более 800 предприятиях отрасли ВПК Fullscreen
Украина является импортером вооружений, однако собственная продукция тоже производится на более 800 предприятиях отрасли ВПК
Фото: defence-ua.com

По его мнению, открытие экспорта продукции ВПК привлекает в отрасль важный финансовый ресурс. Причем тот финансовый ресурс, который готовы давать европейцы за счет больших программ по перевооружению, которые они сейчас открывают.

"SAFE — большая программа, которая дает возможность нам получать сверхдешевые кредиты именно на производство оружия. Второе — это рабочие места для украинцев. Третье — это налоги в бюджет. Четвертое — это место на мировом рынке вооружений. У нас сейчас в мире военные расходы выросли до рекордного уровня 2,7 триллионов долларов. Это огромный рынок, который растет, и где мы должны занять доступную для нас часть. И еще важно, что экспорт — это часть интеграции с партнерами. Потому что когда мы поставляем оружие, мы обмениваемся технологиями, образуем единую инфраструктуру производства оружия с европейцами. Поэтому я считаю, что мы должны принять это решение как можно быстрее. Наша задача — дать возможность отрасли развиваться, расти, приносить деньги, создавать рабочие места. И для этого не нужны новые законы, только решение правительства", — сообщил Данил Гетманцев.

Напомним, украинские предприятия ВПК, кроме проблем с финансированием, сталкиваются с угрозами российских воздушных атак.

Ранее Фокус писал, что "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины представило производителям БпЛА обновленную модель закупок дронов для ВСУ.