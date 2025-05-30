В Україні зростає обсяг виробництва техніки та озброєнь, а виробники ВПК не мають можливості продати через обмеженість ресурсів держави та фактично заборону експорту. Чи будуть відкривати експорт продукції ВПК?

Related video

Обсяг виробництва ВПК у 2024 році становив 9 млрд. доларів, а потужність в галузі – 25-30 млрд. доларів. Тобто Україна може більш ніж втричі збільшити обсяги обсяги виробництва, розповів в інтерв’ю Фокусу народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Бракує коштів. У нас немає в бюджеті достатньо коштів, і навіть з урахуванням програм, де ми отримуємо гроші від заморожених російських активів, це не співставно з можливостями галузі, з потенціалом ВПК. Тому я виступаю за частковий експорт зброї. Перелік видів озброєнь, рішення щодо їх експорту повинні приймати не політики, а спеціалісти. Причому спеціалісти з безпеки. І вони повинні визначати, які позиції можуть іти на експорт, оцінюючи увесь спектр ризиків, у тому числі той, щоб вони не потрапили через треті країни до рук агресора. А які не можуть взагалі ніяким чином бути відправлені на експорт», - каже Данило Гетманцев.

Україна є імпортером озброєнь, проте власна продукція теж виробляється на понад 800 підприємствах галузі ВПК Фото: defence-ua.com

На його думку, відкриття експорту продукції ВПК залучає до галузі важливий фінансовий ресурс. Причому той фінансовий ресурс, який готові давати європейці за рахунок великих програм по переозброєнню, які вони зараз відкривають.

«SAFE — велика програма, яка дає можливість нам отримувати наддешеві кредити саме на виробництво зброї. Друге – це робочі місця для українців. Третє – це податки до бюджету. Четверте – це місце на світовому ринку озброєнь. У нас зараз в світі військові витрати зросли до рекордного рівня 2,7 трильйонів доларів. Це величезний ринок, який росте, і де ми повинні зайняти доступну для нас частину. І ще важливо, що експорт – це частина інтеграції з партнерами. Бо коли ми постачаємо зброю, ми обмінюємося технологіями, утворюємо єдину інфраструктуру виробництва зброї з європейцями. Тому я вважаю, що ми повинні ухвалити це рішення найшвидше. Наше завдання – дати можливість галузі розвиватися, рости, приносити гроші, створювати робочі місця. І для цього не потрібні нові закони, лише рішення уряду», - повідомив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, українські підприємства ВПК, крім проблем із фінансуванням, стикаються із загрозами російських повітряних атак.

Раніше Фокус писав, що "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України представила виробникам БпЛА оновлену модель закупівель дронів для ЗСУ.