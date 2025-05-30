РФ с февраля 2022 продала топливо почти на €1 трлн: Запад финансирует войну в Украине, – ВВС

Страны Запада снабжают военную машину России. Москва продолжает зарабатывать миллиарды на продажи нефти и газа.

Related video

Поступления от продаж нефти и газа обеспечивают почти треть доходов бюджета РФ и более 60% экспорта страны составляют углеводороды, сообщила радиостанция ВВС, проанализировав соответствующие данные.

После начала вторжения в феврале 2022 года некоторые союзники Украины ввели санкции против углеводородов из РФ, включая США и Британию. ЕС ввел запрет на поставки сырой российской нефти по морю, но продолжил закупать газ.

Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) подсчитал, что к 29 мая 2025 года Россия заработала более 883 млрд евро от экспорта топлива. Из этой цифры 228 млрд евро было от стран, которые наложили на РФ санкции, причем основная доля суммы в 209 млрд евро пришлась на европейские страны.

ЕС продолжал закупать трубопроводный газ в России, пока Украина не прекратила его транзит в январе 2025 года. Однако сырая нефть поступает по трубопроводам в Венгрию и Словакию.

Также российский газ поставляется в Европу через Турцию: поставки в январе и феврале 2025 года увеличились на 26,77% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В Москве посчитали, что экспорт газа в Европу в 2024 году увеличился на 20%, а сжиженного природного газа достиг рекордных показателей.

Евросоюз снабжает военную машину РФ: почему так происходит?

Активистка правозащитной группы Global Witness Май Роснер полагает, что многие западные политики опасаются, что сокращение импорта российского топлива приведет к росту цен на энергоносители.

"У многих правительств нет реального желания ограничивать возможности России по добыче и продаже нефти. Слишком много страха, как это повлияет на энергетические рынки в мире. Существует черта, при пересечении которой энергетические рынки могут сильно пострадать их выведут из равновесия", — сказала она.

Российская нефть попадает в страны Запада не только напрямую, но и после переработки в третьих странах. Иногда ее разбавляют сырой нефтью. CREA выявил три НПЗ в Турции и три — в Индии, которые перерабатывают нефть из РФ и после этого перепродают ее на Запад.

Данные заводы переработали российской нефти на 6,1 млрд евро. Министерство нефти и природного газа Индии заявило, что отчет CREA — это "нечестная попытка очернить имидж" страны.

"Страны, которые ввели санкции против России, готовы мириться с таким положением дел. Это лазейка и все совершенно законно. Все об этом знают, но никто ничего не делает, чтобы серьезно с этим бороться", — объяснил аналитик CREA Вайбхав Рагхунандан.

План Трампа по снижению цены на нефть из РФ: сработает ли он

Себестоимость добычи нефти в России ниже, чем в странах ОПЕК, поэтому в первую очередь они пострадают от снижения цен, а не РФ.

"Саудовская Аравия ни за что на это не согласится. Это уже пробовали сделать. Это привело к конфликту между Саудовской Аравией и США", — говорит Рагхунандан.

Российский бюджет сильно зависит от доходов от продажи нефти и газа. С начала 2025 года бюджет РФ получил 3,7 трлн рублей доходов от продаж нефти и газа, а также более 8,5 трлн от других секторов экономики.

Фокус писал о снижении мировых цены на нефть: стоимость российского ресурса марки Urals опускалась до 50 долларов за баррель.

Команда президента США Дональда Трампа озвучивала планы по санкционному давлению на РФ. Он может включать 500%-ю пошлину для стран, покупающих российскую нефть и природный газ.