РФ із лютого 2022 року продала палива майже на €1 трлн: Захід фінансує війну в Україні, — ВВС

Країни Заходу постачають військову машину Росії. Москва продовжує заробляти мільярди на продажу нафти і газу.

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Надходження від продажу нафти і газу забезпечують майже третину доходів бюджету РФ і понад 60% експорту країни становлять вуглеводні, повідомила радіостанція ВВС, проаналізувавши відповідні дані.

Після початку вторгнення в лютому 2022 року деякі союзники України запровадили санкції проти вуглеводнів із РФ, включно зі США та Британією. ЄС ввів заборону на постачання сирої російської нафти морем, але продовжив закуповувати газ.

Центр досліджень у галузі енергетики та чистого повітря (CREA) підрахував, що до 29 травня 2025 року Росія заробила понад 883 млрд євро від експорту палива. Із цієї цифри 228 млрд євро було від країн, які наклали на РФ санкції, до того ж основна частка суми в 209 млрд євро припала на європейські країни.

ЄС продовжував закуповувати трубопровідний газ у Росії, поки Україна не припинила його транзит у січні 2025 року. Однак сира нафта надходить трубопроводами в Угорщину та Словаччину.

Також російський газ постачають до Європи через Туреччину: постачання в січні та лютому 2025 року збільшилися на 26,77% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

У Москві порахували, що експорт газу в Європу 2024 року збільшився на 20%, а скрапленого природного газу досяг рекордних показників.

Євросоюз постачає військову машину РФ: чому так відбувається?

Активістка правозахисної групи Global Witness Май Роснер вважає, що багато західних політиків побоюються, що скорочення імпорту російського палива призведе до зростання цін на енергоносії.

"У багатьох урядів немає реального бажання обмежувати можливості Росії з видобутку та продажу нафти. Занадто багато страху, як це вплине на енергетичні ринки у світі. Існує межа, в разі перетину якої енергетичні ринки можуть сильно постраждати, їх виведуть з рівноваги", — сказала вона.

Російська нафта потрапляє в країни Заходу не тільки безпосередньо, а й після перероблення в третіх країнах. Іноді її розбавляють сирою нафтою. CREA виявив три НПЗ у Туреччині та три — в Індії, які переробляють нафту з РФ і після цього перепродують її на Захід.

Ці заводи переробили російської нафти на 6,1 млрд євро. Міністерство нафти і природного газу Індії заявило, що звіт CREA — це "нечесна спроба очорнити імідж" країни.

"Країни, які ввели санкції проти Росії, готові миритися з таким станом справ. Це лазівка і все абсолютно законно. Усі про це знають, але ніхто нічого не робить, щоб серйозно з цим боротися", — пояснив аналітик CREA Вайбхав Рагхунандан.

План Трампа щодо зниження ціни на нафту з РФ: чи спрацює він

Собівартість видобутку нафти в Росії нижча, ніж у країнах ОПЕК, тому насамперед вони постраждають від зниження цін, а не РФ.

"Саудівська Аравія нізащо на це не погодиться. Це вже пробували зробити. Це призвело до конфлікту між Саудівською Аравією і США", — каже Рагхунандан.

Російський бюджет сильно залежить від доходів від продажу нафти і газу. З початку 2025 року бюджет РФ отримав 3,7 трлн рублів доходів від продажу нафти і газу, а також понад 8,5 трлн від інших секторів економіки.

Фокус писав про зниження світових цін на нафту: вартість російського ресурсу марки Urals опускалася до 50 доларів за барель.

Команда президента США Дональда Трампа озвучувала плани щодо санкційного тиску на РФ. Він може включати мито в 500% для країн, які купують російську нафту і природний газ.