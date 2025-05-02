Завершення російсько-української війни: у Трампа підготували варіанти тиску на РФ

Команда президента США Дональда Трампа підготувала варіанти впливу на перебіг повномасштабної війни в Україні. Якщо РФ наполягатиме на своєму, на неї чекають нові санкції.

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Дипломатичні зусилля все ж тривають, розповіли джерела агентства Bloomberg.

Ймовірно, Трамп може посилити економічний тиск на РФ, оскільки її президент Володимир Путін зволікає із завершенням війни в Україні. Однак остаточних рішень поки що не ухвалено.

Україна та її союзники закликають США посилити тиск на Москву шляхом введення додаткових обмежень на експорт енергоносіїв і доходів від продажу нафти. Заходи можуть включати 500%-ве мито на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Таким чином РФ хочуть змусити припинити вогонь на умовах Трампа.

США та Європейський союз уже запровадили безпрецедентний рівень санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Зусилля не змогли змусити Путіна припинити бойові дії, вказує агентство.

Москва відмовляється приймати вимоги Вашингтона про постійне припинення вогню. Путін зберігає максималістські позиції, вимагаючи контроль над чотирма українськими областями, які вона частково окупувала.

Нагадаємо, віце-президент США Джей Ді Венс заявляв, що не вірить у швидке завершення війни в Україні. Остаточні кроки для цього, за його словами, мають зробити Росія та Україна.

Фокус раніше писав про продовження мирних переговорів щодо завершення війни в наступні 100 днів президентства Трампа. Вашингтон спробує зблизити позиції воюючих країн.