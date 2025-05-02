Завершение русско-украинской войны: у Трампа подготовили варианты давления на РФ

Команда президента США Дональда Трампа подготовила варианты влияния на ход полномасштабной войны в Украине. Если РФ будет настаивать на своем, ее ждут новые санкции.

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Дипломатические усилия все же продолжаются, рассказали источники агентства Bloomberg.

Вероятно, Трамп может усилить экономическое давление на РФ, так как ее президент Владимир Путин медлит с завершением войны в Украине. Однако окончательные решения пока не приняты.

Украина и ее союзники призывают США усилить давление на Москву путем ввода дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей и доходов от продажи нефти. Меры могут включать 500%-ю пошлину на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Таким образом РФ хотят заставить прекратить огонь на условиях Трампа.

США и Европейский союз уже ввели беспрецедентный уровень санкций против России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Усилия не смогли заставить Путина прекратить боевые действия, указывает агентство.

Москва отказывается принимать требования Вашингтона о постоянном прекращении огня. Путин сохраняет максималистские позиции, требуя контроль над четырьмя украинскими областями, которые она частично оккупировала.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что не верит в скорое завершение войны в Украине. Окончательные шаги для єтого, по его словам, должны сделать Россия и Украина.

Фокус ранее писал о продолжении мирных переговоров по завершению войны в следующие 100 дней президентства Трампа. Вашингтон попытается сблизить позиции воюющих стран.