Трамп обвинил Китай в полном нарушении соглашения, которое прекратило "холодную войну"

Накануне министр финансов США заявил, что отношения с КНР "застопорились". Теперь Пекин якобы нарушил перемирие, заключенное с Вашингтоном после взаимного повышения пошлин.

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Об этом 30 мая в соцсетях заявил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что две недели назад Китай оказался "в серьезной экономической опасности" из-за введенных Вашингтоном "очень высоких" пошлин. Трамп заявил, что фактически это сделало невозможным для Пекина торговлю на американском рынке, который он назвал безусловным "номером один в мире".

"Мы фактически начали с Китаем "холодную войну", и это было для них разрушительным. Многие заводы закрылись, начались, мягко говоря, "гражданские беспорядки". Я видел, что происходит, и мне это не нравилось — ни им, ни нам", — отметил республиканец.

Он напомнил, что после этого с КНР была заключена "быстрая сделка", отметив, что она должна была спасти Пекин от "очень плохой ситуации", которой Трамп не хотел. После достигнутых договоренностей произошла быстрая стабилизация, и китайцы вернулись к привычному бизнесу.

"Все были счастливы! Это хорошая новость!!! Плохая новость заключается в том, что Китай, возможно, не удивительно для кого-то, ПОЛНОСТЬЮ нарушил свое соглашение с нами. Вот вам и мистер хороший парень", — подытожил президент США.

Публикация Дональда Трампа Фото: Скриншот

Накануне, 29 мая, отношения с Китаем в эфире Fox News комментировал министр финансов США Скотт Бессент. Его заявление опубликовали в Mediaite.

"Я бы сказал, что они, э-э, немного застопорились. Я считаю, что мы будем больше говорить с ними в ближайшие несколько недель. И я считаю, что в какой-то момент у нас может быть звонок между президентом и председателем партии Си (Цзиньпином — ред.)", — поделился чиновник.

Он отмечал, что было время, когда Трамп считал, что он значительно продвигается вперед.

"Опять же, я думаю, что учитывая масштабность переговоров, учитывая их сложность, это потребует от обоих лидеров взвесить мнения друг друга. У них очень хорошие отношения. И я уверен, что китайцы сядут за стол переговоров, когда президент Трамп объявит о своих предпочтениях", — предполагал Бессент.

Напомним, 12 мая Белый дом опубликовал совместное заявление о соглашении с Китаем о взаимном прекращении дополнительных пошлин. Договоренности должны были действовать 90 дней. Ставка для США должна была составлять 10% вместо 125%, а для Китая — 30% вместо 145%.

29 мая сообщалось, что Федеральный суд по вопросам международной торговли США признал новые пошлины президента Дональда Трампа незаконными и заблокировал их. Суд постановил, что республиканец превысил свои полномочия.