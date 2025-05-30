Трамп звинуватив Китай у повному порушенні угоди, яка припинила "холодну війну"

Напередодні міністр фінансів США заявив, що відносини з КНР «застопорилися». Тепер Пекін нібито порушив перемир’я, укладене з Вашингтоном після взаємного підвищення мит.

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Про це 30 травня у соцмережах заявив президент США Дональд Трамп.

Він наголосив, що два тижні тому Китай опинився "в серйозній економічній небезпеці" через запроваджені Вашингтоном "дуже високі" мита. Трамп заявив, що фактично це унеможливило для Пекіна торгівлю на американському ринку, який він назвав безумовним "номером один у світі".

"Ми фактично почали з Китаєм "холодну війну", і це було для них руйнівним. Багато заводів закрилися, почалися, м'яко кажучи, "громадянські заворушення". Я бачив, що відбувається, і мені це не подобалося — ні їм, ні нам", — зауважив республіканець.

Він нагадав, що після цього з КНР була укладена "швидка угода", зауваживши, що вона мала врятувати Пекін від "дуже поганої ситуації", якої Трамп не хотів. Після досягнутих домовленостей відбулася швидка стабілізація, і китайці повернулись до звичного бізнесу.

"Всі були щасливі! Це хороша новина!!! Погана новина полягає в тому, що Китай, можливо, не дивно для когось, ПОВНІСТЮ порушив свою угоду з нами. Ось вам і містер хороший хлопець", — підсумував президент США.

Публікація Дональда Трампа Фото: Скриншот

Напередодні, 29 травня, відносини з Китаєм в ефірі Fox News коментував міністр фінансів США Скотт Бессент. Його заяву опублікували у Mediaite.

"Я б сказав, що вони, е-е, трохи застопорилися. Я вважаю, що ми будемо більше говорити з ними в найближчі кілька тижнів. І я вважаю, що в якийсь момент у нас може бути дзвінок між президентом і головою партії Сі (Цзіньпіном — ред.)", — поділився чиновник.

Він зазначав, що був час, коли Трамп вважав, ніби він значно просувається вперед.

"Знову ж таки, я думаю, що з огляду на масштабність переговорів, з огляду на їхню складність, це вимагатиме від обох лідерів зважити думки один одного. У них дуже добрі стосунки. І я впевнений, що китайці сядуть за стіл переговорів, коли президент Трамп оголосить про свої переваги", — припускав Бессент.

Нагадаємо, 12 травня Білий дім опублікував спільну заяву про угоду з Китаєм щодо взаємного припинення додаткових мит. Домовленості мали діяти 90 днів. Ставка для США мала становити 10% замість 125%, а для Китаю — 30% замість 145%.

29 травня повідомлялось, що Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США визнав нові мита президента Дональда Трампа незаконними й заблокував їх. Суд постановив, що республіканець перевищив свої повноваження.