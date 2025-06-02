Выплаты лицам с инвалидностью с 1 июня: как изменятся суммы

Люди с инвалидностью получают пенсии на общих основаниях, как и все другие граждане Украины. Даты выплат изменить невозможно, поскольку они определяются заранее — в соответствии с установленным графиком.

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Об сообщает ПФУ.

Пенсия по инвалидности назначается с даты установления решения, если заявление подано не позже трех месяцев с этой даты. В случае более позднего обращения, пенсия выплачивается с момента подачи заявления.

Назначение пенсии происходит на весь срок действия установленной инвалидности. Для лиц с инвалидностью, достигших пенсионного возраста, такая пенсия назначается пожизненно.

Выплата пенсии по инвалидности осуществляется с 4 по 25 число месяца, за который она начисляется, и исключительно в денежной форме. Изменение сроков выплаты по просьбе пенсионера не предусмотрено.

Размер пенсии по инвалидности определяется в процентах от пенсионных выплат по возрасту и зависит от установленной группы инвалидности:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

При расчете пенсии по инвалидности учитывается страховой стаж, в том числе не только приобретенный, но и период от даты установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста. Этот стаж используется для определения размера пенсии по возрасту, на основе которой рассчитывается пенсия по инвалидности.

Пенсии по инвалидности для военных и других категорий

Такие выплаты назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, которые возникли в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% сумм денежного обеспечения;

II группа – 80% сумм денежного обеспечения;

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70% сумм денежного обеспечения;

II группа – 60% сумм денежного обеспечения;

III группа – 40% сумм денежного обеспечения.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напоминаем, в апреле эксперт Сергей Коробкин объяснил, в каких случаях лучше выбрать пенсию по инвалидности, чем пенсию по возрасту.