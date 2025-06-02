Виплати особам з інвалідністю з 1 червня: як зміняться суми
Люди з інвалідністю отримують пенсії на загальних підставах, як і всі інші громадяни України. Дати виплат змінити неможливо, оскільки вони визначаються заздалегідь — відповідно до встановленого графіка.
Про повідомляє ПФУ.
Пенсія по інвалідності призначається з дати встановлення рішення, якщо заяву подано не пізніше трьох місяців з цієї дати. У разі пізнішого звернення, пенсія виплачується з моменту подання заяви.
Призначення пенсії відбувається на весь термін дії встановленої інвалідності. Для осіб з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, така пенсія призначається довічно.
Виплата пенсії по інвалідності здійснюється з 4 по 25 число місяця, за який її нараховують, і виключно в грошовій формі. Зміна термінів виплати на прохання пенсіонера не передбачена.
Розмір пенсії по інвалідності визначається у відсотках від пенсійних виплат за віком і залежить від встановленої групи інвалідності:
- 100% пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;
- 90% пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;
- 50% пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.
Під час розрахунку пенсії по інвалідності враховується страховий стаж, зокрема не тільки набутий, а й період від дати встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку. Цей стаж використовується для визначення розміру пенсії за віком, на основі якої розраховується пенсія по інвалідності.
Пенсії по інвалідності для військових та інших категорій
Такі виплати призначаються в разі настання інвалідності:
- у період проходження служби;
- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- або пізніше тримісячного строку після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається в розмірах:
- I група — 100% сум грошового забезпечення;
- II група — 80% сум грошового забезпечення;
- III група — 60% сум грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсію призначають у розмірах:
- I група — 70% сум грошового забезпечення;
- II група — 60% сум грошового забезпечення;
- III група — 40% сум грошового забезпечення.
Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.
Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.