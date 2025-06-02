Виплати особам з інвалідністю з 1 червня: як зміняться суми

Люди з інвалідністю отримують пенсії на загальних підставах, як і всі інші громадяни України. Дати виплат змінити неможливо, оскільки вони визначаються заздалегідь — відповідно до встановленого графіка.

Related video

Про повідомляє ПФУ.

Пенсія по інвалідності призначається з дати встановлення рішення, якщо заяву подано не пізніше трьох місяців з цієї дати. У разі пізнішого звернення, пенсія виплачується з моменту подання заяви.

Призначення пенсії відбувається на весь термін дії встановленої інвалідності. Для осіб з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, така пенсія призначається довічно.

Виплата пенсії по інвалідності здійснюється з 4 по 25 число місяця, за який її нараховують, і виключно в грошовій формі. Зміна термінів виплати на прохання пенсіонера не передбачена.

Розмір пенсії по інвалідності визначається у відсотках від пенсійних виплат за віком і залежить від встановленої групи інвалідності:

100% пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.

Під час розрахунку пенсії по інвалідності враховується страховий стаж, зокрема не тільки набутий, а й період від дати встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку. Цей стаж використовується для визначення розміру пенсії за віком, на основі якої розраховується пенсія по інвалідності.

Пенсії по інвалідності для військових та інших категорій

Такі виплати призначаються в разі настання інвалідності:

у період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного строку після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається в розмірах:

I група — 100% сум грошового забезпечення;

II група — 80% сум грошового забезпечення;

III група — 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсію призначають у розмірах:

I група — 70% сум грошового забезпечення;

II група — 60% сум грошового забезпечення;

III група — 40% сум грошового забезпечення.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.