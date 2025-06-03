Тройной размер стажа: кто может быстрее выйти на пенсию

В Украине с каждым годом увеличиваются требования к страховому стажу, необходимому для назначения пенсии. Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа. Однако для отдельных категорий граждан этот стаж может засчитываться в тройном размере.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Согласно закону 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", государство предоставляет участникам боевых действий право на досрочный выход на пенсию по возрасту: мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет трудового стажа, женщины — с 50 лет при стаже от 20 лет.

Мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту страховой стаж, включая службу в зоне боевых действий, начисляется в соответствии со статьей 8 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Для тех, кто проходит службу непосредственно в зоне боевых действий, стаж засчитывается по коэффициенту 1:3. Это означает, что один месяц службы приравнивается к трем месяцам страхового стажа.

Механизм применяется, если срок пребывания в боевой зоне составляет не менее одного месяца. При этом максимального ограничения по продолжительности службы нет — весь период учитывается по данной формуле.

Для оформления пенсии участникам боевых действий необходимо предоставить в ПФУ оригиналы документов:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку или документы о стаже (документы о военной службе);

удостоверение участника боевых действий;

справку об участии в боевых действиях на передовой.

Пенсионный фонд уточняет, что для депортированных лиц, находившихся на спецпоселении, при назначении пенсии периоды их трудовой деятельности учитываются в тройном размере страхового стажа.

Соответствующие нормы прописаны в законе №2040-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства" от 15 февраля 2022 года.

По пояснениям Пенсионного фонда Украины, основным документом, подтверждающим страховой стаж, является трудовая книжка. Если она отсутствует или не содержит нужных записей, стаж может быть подтвержден другими документами с места работы или архивными справками.

Для того чтобы периоды работы до 1 января 2004 года были засчитаны в тройном размере, необходимо предоставить соответствующие сведения:

удостоверение о принадлежности к депортированным лицам;

период пребывания граждан в спецпоселении;

время работы на спецпоселении.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.