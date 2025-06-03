Потрійний розмір стажу: хто може швидше вийти на пенсію

В Україні з кожним роком збільшуються вимоги до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії. Так, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу. Однак для окремих категорій громадян цей стаж може зараховуватися в потрійному розмірі.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Відповідно до закону 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", держава надає учасникам бойових дій право на достроковий вихід на пенсію за віком: чоловіки можуть вийти на пенсію з 55 років за наявності щонайменше 25 років трудового стажу, жінки — з 50 років за стажу від 20 років.

Мобілізованим громадянам і військовослужбовцям за контрактом страховий стаж, включно зі службою в зоні бойових дій, нараховують відповідно до статті 8 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Для тих, хто проходить службу безпосередньо в зоні бойових дій, стаж зараховується за коефіцієнтом 1:3. Це означає, що один місяць служби прирівнюється до трьох місяців страхового стажу.

Механізм застосовується, якщо термін перебування в бойовій зоні становить не менше одного місяця. При цьому максимального обмеження щодо тривалості служби немає — весь період враховується за цією формулою.

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій необхідно надати до ПФУ оригінали документів:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку або документи про стаж (документи про військову службу);

посвідчення учасника бойових дій;

довідку про участь у бойових діях на передовій.

Пенсійний фонд уточнює, що для депортованих осіб, які перебували на спецпоселенні, під час призначення пенсії періоди їхньої трудової діяльності враховують у потрійному розмірі страхового стажу.

Відповідні норми прописані в законі №2040-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства" від 15 лютого 2022 року.

За поясненнями Пенсійного фонду України, основним документом, що підтверджує страховий стаж, є трудова книжка. Якщо вона відсутня або не містить потрібних записів, стаж може бути підтверджений іншими документами з місця роботи або архівними довідками.

Для того, щоб періоди роботи до 1 січня 2004 року були зараховані в потрійному розмірі, необхідно надати відповідні відомості:

посвідчення про належність до депортованих осіб;

період перебування громадян у спецпоселенні;

час роботи на спецпоселенні.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.