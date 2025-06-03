Цифра удивит: какую пенсию будут платить при зарплате 22 тыс. грн

В Украине размер пенсионных выплат определяется не только уровнем заработной платы перед выходом на пенсию, но также зависит от общего трудового стажа и возраста, в котором человек оформляет пенсионное обеспечение.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Чтобы рассчитать будущую пенсию при доходе в 22 000 гривен, важно учитывать страховой стаж, накопленный человеком. Например, можно произвести расчет выплат при наличии 30 лет трудового стажа.

В 2025 году в Украине ужесточили требования к страховому стажу, от которого зависит пенсионный возраст:

для выхода на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа и для мужчин, и для женщин;

выйти на пенсию в 63 года можно со стажем от 22 до 31 года;

для пенсии в 65 лет достаточно иметь от 15 до 21 года стажа.

Таким образом, человек с 30 годами страхового стажа в 2025 году сможет выйти на пенсию лишь в 63 или 65 лет. Получение пенсии в 60 лет для него пока недоступно. При зарплате в 22 000 гривен и наличии 30 лет стажа, размер пенсии при выходе на отдых в 63 года составит ориентировочно 8 532 гривны.

При наличии 30 лет стажа можно выйти на пенсию и в 65 лет, что позволит получить более высокие выплаты. В этом случае, при зарплате 22 000 гривен, пенсия составит около 9 400 гривен. Таким образом, чем больше страховой стаж при неизменном уровне дохода, тем выше размер будущей пенсии.

Все расчеты произведены с помощью пенсионного калькулятора.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.