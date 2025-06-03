Цифра здивує: яку пенсію платитимуть за зарплати 22 тис. грн

В Україні розмір пенсійних виплат визначається не тільки рівнем заробітної плати перед виходом на пенсію, а й також залежить від загального трудового стажу та віку, в якому людина оформляє пенсійне забезпечення.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Щоб розрахувати майбутню пенсію при доході в 22 000 гривень, важливо враховувати страховий стаж, накопичений людиною. Наприклад, можна зробити розрахунок виплат за наявності 30 років трудового стажу.

У 2025 році в Україні посилили вимоги до страхового стажу, від якого залежить пенсійний вік:

для виходу на заслужений відпочинок у 60 років, необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу і для чоловіків, і для жінок;

вийти на пенсію в 63 роки можна зі стажем від 22 до 31 року;

для пенсії в 65 років достатньо мати від 15 до 21 року стажу.

Таким чином, людина з 30 роками страхового стажу 2025 року зможе вийти на пенсію лише в 63 або 65 років. Отримання пенсії в 60 років для неї поки що недоступне. За зарплати в 22 000 гривень і наявності 30 років стажу, розмір пенсії при виході на відпочинок у 63 роки становитиме орієнтовно 8 532 гривні.

За наявності 30 років стажу можна вийти на пенсію і в 65 років, що дасть змогу отримати вищі виплати. У цьому разі, при зарплаті 22 000 гривень, пенсія становитиме близько 9 400 гривень. Таким чином, чим більший страховий стаж за незмінного рівня доходу, тим вищий розмір майбутньої пенсії.

Усі розрахунки зроблено за допомогою пенсійного калькулятора.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.