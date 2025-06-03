Аренда жилья в Украине подорожала: в каких городах самые высокие цены

В ряде украинских городов подорожала аренда однокомнатных квартир. Наибольший рост зафиксировали в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Ровно и Хмельницком.

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Об этом свидетельствуют данные портала ЛУН.

Наибольший рост цен на аренду однокомнатных квартир зафиксирован в Одессе — за последние шесть месяцев стоимость подскочила на 29%. Сегодня в среднем аренда такого жилья в городе стоит около 11 тысяч гривен в месяц.

Второе место по темпам роста занял Днепр, где арендные ставки выросли на 10%. Несмотря на меньший прирост, средняя цена аренды также достигла отметки в 11 тысяч гривен — столько же, сколько и в Одессе.

Третью позицию среди городов с самым высоким ростом цен на аренду заняли Киев и Ривне. В столице стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 9%, и сейчас средний ежемесячный платеж составляет около 18 тысяч гривен. В Ровно цена поднялась до 12 500 гривен в месяц, что также свидетельствует об ощутимом подорожании жилья на рынке аренды.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир в Украине Фото: ЛУН

Во Львове и Хмельницком стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 3% за последние полгода. В то же время ценовые показатели существенно отличаются: если во Львове арендодатели в среднем получают 17 500 гривен в месяц, то в Хмельницком за аналогичное жилье просят около 10 300 гривен.

Наименьший рост арендных цен зафиксирован в Ужгороде — всего на 1% за полгода. Впрочем, несмотря на незначительную динамику, именно здесь аренда однокомнатной квартиры остается самой дорогой в Украине: в среднем 18 700 гривен в месяц.

Напомним, согласно данным аналитиков "OLX Недвижимость", аренда жилья продолжает дорожать в областных центрах на западе Украины — во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ужгороде, Ровно, Хмельницком и Черновцах.

Ранее сообщалось, что за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве увеличилась на десятки процентов, даже в тихих жилых районах. При этом в столице наблюдается снижение спроса на жилье, тогда как в пригородах арендаторы становятся активнее.