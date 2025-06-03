Оренда житла в Україні подорожчала: у яких містах найвищі ціни

У низці українських міст подорожчала оренда однокімнатних квартир. Найбільше зростання зафіксували в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Ужгороді, Рівному та Хмельницькому.

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Про це свідчать дані порталу ЛУН.

Найбільше зростання цін на оренду однокімнатних квартир зафіксовано в Одесі — за останні шість місяців вартість підскочила на 29%. Сьогодні в середньому оренда такого житла в місті коштує близько 11 тисяч гривень на місяць.

Друге місце за темпами зростання посів Дніпро, де орендні ставки зросли на 10%. Попри менший приріст, середня ціна оренди також досягла позначки в 11 тисяч гривень — стільки ж, скільки й в Одесі.

Третю позицію серед міст із найвищим зростанням цін на оренду посіли Київ і Рівне. У столиці вартість оренди однокімнатних квартир зросла на 9%, і нині середній щомісячний платіж становить близько 18 тисяч гривень. У Рівному ціна піднялася до 12 500 гривень на місяць, що також свідчить про відчутне подорожчання житла на ринку оренди.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні Фото: ЛУН

У Львові та Хмельницькому вартість оренди однокімнатних квартир зросла на 3% за останні пів року. Водночас цінові показники суттєво відрізняються: якщо у Львові орендодавці в середньому отримують 17 500 гривень на місяць, то в Хмельницькому за аналогічне житло просять близько 10 300 гривень.

Найменше зростання орендних цін зафіксовано в Ужгороді — лише на 1% за пів року. Втім, попри незначну динаміку, саме тут оренда однокімнатної квартири залишається найдорожчою в Україні: у середньому 18 700 гривень на місяць.

Нагадаємо, згідно з даними аналітиків "OLX Нерухомість", оренда житла продовжує дорожчати в обласних центрах на заході України — у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях.

Раніше повідомлялося, що за останній рік вартість оренди однокімнатних квартир у Києві збільшилася на десятки відсотків, навіть у тихих житлових районах. При цьому в столиці спостерігається зниження попиту на житло, тоді як у передмістях орендарі стають активнішими.