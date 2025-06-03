Минимальная зарплата с учетом налогов: какую реальную сумму получают украинцы

В 2025 году размер минимальной заработной платы остался без изменений — как и в 2024 году, он составляет 8 000 гривен.

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Об этом сообщает Госстат.

В частности, минимальная почасовая оплата составляет 48 гривен.

Однако это сумма до вычета налогов. По состоянию на июнь 2025 года военный сбор составляет 5% от зарплаты, а ставка налога на доходы физических лиц осталась неизменной — 18%.

Таким образом, общий размер налоговых отчислений составляет 23% от заработной платы.

В цифрах это выглядит следующим образом:

размер военного сбора 5% от 8000 гривен – 400 гривен;

НДФЛ 18% от 8000 гривен – 1 440 гривен.

То есть человек, что получит минимальную зарплату, должен уплатить 1 840 гривен налогов и получить зарплату в размере 6 160 гривен.

С 2025 года украинцы снова уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ), однако делает это работодатель. Размер взноса составляет 22% от минимальной заработной платы, что эквивалентно 1 760 гривнам в месяц или 5 280 гривнам за квартал.

Напомним, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее Фокус писал, что некоторым категориям украинцев, которые получают жилищные субсидии, не продлят выплаты автоматически. Чтобы продолжить получать помощь, им необходимо подать заявление на продление.