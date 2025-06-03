Мінімальна зарплата з урахуванням податків: яку реальну суму отримують українці

У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати залишився без змін — як і у 2024 році, він становить 8 000 гривень.

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Про це повідомляє Держстат.

Зокрема, мінімальна погодинна оплата становить 48 гривень.

Однак це сума до вирахування податків. Станом на червень 2025 року військовий збір становить 5% від зарплати, а ставка податку на доходи фізичних осіб залишилася незмінною — 18%.

Таким чином, загальний розмір податкових відрахувань становить 23% від заробітної плати.

У цифрах це має такий вигляд:

розмір військового збору 5% від 8000 гривень — 400 гривень;

ПДФО 18% від 8000 гривень — 1 440 гривень.

Тобто людина, що отримає мінімальну зарплату, має сплатити 1 840 гривень податків і отримати зарплату в розмірі 6 160 гривень.

З 2025 року українці знову сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), однак робить це роботодавець. Розмір внеску становить 22% від мінімальної заробітної плати, що еквівалентно 1 760 гривням на місяць або 5 280 гривням за квартал.

Нагадаємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше Фокус писав, що деяким категоріям українців, які отримують житлові субсидії, не продовжать виплати автоматично. Щоб продовжити отримувати допомогу, їм необхідно подати заяву на продовження.