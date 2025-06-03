Как стать в очередь на квартиру участнику боевых действий: алгоритм

Участники боевых действий в Украине могут воспользоваться различными льготами, включая право на бесплатное получение жилья. Однако перед этим им необходимо встать на квартирный учет. Подать заявление на постановку в очередь на жилье можно по месту проживания или работы.

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Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

На получение жилья от государства могут претендовать ветераны, участвовавшие в защите Украины и соответствующие установленным требованиям. Право на государственную квартиру имеют:

люди с инвалидностью вследствие войны I и II группы, в частности участники АТО/ООС;

участники Революции Достоинства с инвалидностью;

участники боевых действий на территории других государств с инвалидностью;

ВПЛ, которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы;

члены семьи погибших или пропавших без вести военных в результате войны или Революции Достоинства;

члены семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

Решение о выделении жилья принимает местная власть — сельские, поселковые или городские советы — с учётом наличия свободных жилых помещений. Подать заявление на постановку в очередь можно, обратившись в:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

исполнительный комитет местного совета;

администрацию предприятия, где работает ветеран.

Заявление для постановки на квартирный учет должны подписать все члены семьи участника боевых действий. Кроме заявления, нужно подать следующие документы:

справку о составе семьи и регистрации места жительства;

копию удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

копии паспорта и справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика.

После проверки поданных документов ветерану выдают либо справку о постановке на квартирный учёт, либо мотивированный отказ с указанием причин. Основаниями для отказа могут быть неполный пакет документов или отсутствие подтверждённой необходимости в улучшении жилищных условий.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.