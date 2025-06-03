Як стати в чергу на квартиру учаснику бойових дій: алгоритм

Учасники бойових дій в Україні можуть скористатися різними пільгами, включно з правом на безоплатне отримання житла. Однак перед цим їм необхідно стати на квартирний облік. Подати заяву на постановку в чергу на житло можна за місцем проживання або роботи.

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Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

На отримання житла від держави можуть претендувати ветерани, які брали участь у захисті України та відповідають встановленим вимогам. Право на державну квартиру мають:

люди з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, зокрема учасники АТО/ООС;

учасники Революції Гідності з інвалідністю;

учасники бойових дій на території інших держав з інвалідністю;

ВПО, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи;

члени сім'ї загиблих або зниклих безвісти військових внаслідок війни або Революції Гідності;

члени сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України.

Рішення про виділення житла ухвалює місцева влада — сільські, селищні або міські ради — з урахуванням наявності вільних житлових приміщень. Подати заяву на постановку в чергу можна, звернувшись до:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

виконавчий комітет місцевої ради;

адміністрацію підприємства, де працює ветеран.

Заяву для взяття на квартирний облік мають підписати всі члени сім'ї учасника бойових дій. Крім заяви, потрібно подати такі документи:

довідку про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання;

копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків.

Після перевірки поданих документів ветерану видають або довідку про взяття на квартирний облік, або мотивовану відмову із зазначенням причин. Підставами для відмови можуть бути неповний пакет документів або відсутність підтвердженої необхідності в поліпшенні житлових умов.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.