Зарплаты и конкуренция растут: сколько зарабатывают украинцы сейчас

Несмотря на сложную ситуацию в стране и полномасштабную войну, средняя зарплата в Украине продолжает уверенно расти. Работодатели сегодня активно конкурируют за квалифицированных специалистов, которых на рынке не хватает из-за мобилизации и массового оттока населения за границу.

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Об этом сообщила эксперт Евгения Кузенкова в комментарии для издания "УНИАН".

По ее словам, зарплаты растут неравномерно по регионам: если в Киеве рост за год превысил 20%, то, например, в Херсоне повышение составило всего около 9%.

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в 2024 году увеличилась на 23,1% по сравнению с прошлым годом — до 21 473 гривен. При этом эти данные приводятся без учета налогов и военного сбора, поэтому "на руки" украинцы получают в среднем около 16 727 гривен, что примерно соответствует 400 долларам США.

Интересно, что данные онлайн-порталов по поиску работы, таких как Work.ua, показывают более высокие цифры — по их статистике, средняя зарплата в мае 2025 года составляет около 25 000 гривен, что на четверть выше, чем год назад. Это объясняется тем, что портал рассчитывает медиану зарплат на основе предложений работодателей в почти 186 тысячах вакансий.

Среди профессий с наибольшим ростом зарплат выделяются методологи (+100%), инвестиционные аналитики (+82%), радиотехники (+74%), медиабайеры (+63%) и зоотехники (+57%). Так, средняя зарплата методолога сейчас достигает 35 000 гривен, инвестиционного аналитика — 50 000 гривен, радиотехника — 40 000 гривен.

Что касается дальнейших перспектив, Кузенкова сообщает, что эксперты уверены: несмотря на рост инфляции (в апреле 2025 года она достигла 15,1%), зарплаты продолжают увеличиваться быстрее инфляции. Работодатели по-прежнему будут повышать оплату труда, чтобы привлечь дефицитных специалистов, ведь спрос на квалифицированную рабочую силу превышает предложение. Специалисты Национального банка подтверждают, что этот дисбаланс сохранится, поддерживая тренд на рост зарплат в частном секторе.

Однако аналитики также отмечают, что к концу весны и в начале лета обычно наступает так называемое "зарплатное плато" — период, когда бизнес-активность замедляется и рост зарплат временно стабилизируется. Но в целом тенденция к увеличению заработков в Украине сохраняется, несмотря на внешние вызовы.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.