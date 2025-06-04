Зарплати і конкуренція зростають: скільки заробляють українці зараз
Незважаючи на складну ситуацію в країні та повномасштабну війну, середня зарплата в Україні продовжує впевнено зростати. Роботодавці сьогодні активно конкурують за кваліфікованих спеціалістів, яких на ринку не вистачає через мобілізацію та масовий відтік населення за кордон.
Про це повідомила експертка Євгенія Кузенкова в коментарі для видання "УНІАН".
За її словами, зарплати зростають нерівномірно за регіонами: якщо в Києві зростання за рік перевищило 20%, то, наприклад, у Херсоні підвищення становило лише приблизно 9%.
За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні 2024 року збільшилася на 23,1% порівняно з минулим роком — до 21 473 гривень. Водночас ці дані наводяться без урахування податків і військового збору, тому "на руки" українці отримують у середньому приблизно 16 727 гривень, що приблизно відповідає 400 доларам США.
Цікаво, що дані онлайн-порталів з пошуку роботи, як-от Work.ua, показують вищі цифри — за їхньою статистикою, середня зарплата в травні 2025 року становить приблизно 25 000 гривень, що на чверть вище, ніж рік тому. Це пояснюється тим, що портал розраховує медіану зарплат на основі пропозицій роботодавців у майже 186 тисячах вакансій.
Серед професій із найбільшим зростанням зарплат виділяються методологи (+100%), інвестиційні аналітики (+82%), радіотехніки (+74%), медіабайєри (+63%) і зоотехніки (+57%). Так, середня зарплата методолога зараз сягає 35 000 гривень, інвестиційного аналітика — 50 000 гривень, радіотехніка — 40 000 гривень.
Щодо подальших перспектив, Кузенкова повідомляє, що експерти впевнені: незважаючи на зростання інфляції (у квітні 2025 року вона сягнула 15,1%), зарплати продовжують збільшуватися швидше за інфляцію. Роботодавці, як і раніше, підвищуватимуть оплату праці, щоб залучити дефіцитних фахівців, адже попит на кваліфіковану робочу силу перевищує пропозицію. Фахівці Національного банку підтверджують, що цей дисбаланс збережеться, підтримуючи тренд на зростання зарплат у приватному секторі.
Однак аналітики також зазначають, що до кінця весни і на початку літа зазвичай настає так зване "зарплатне плато" — період, коли бізнес-активність сповільнюється, і зростання зарплат тимчасово стабілізується. Але загалом тенденція до збільшення заробітків в Україні зберігається, незважаючи на зовнішні виклики.
Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.
Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.