У кого из пенсионеров вырастет пенсия в июне 2025 года: детали

Работающим пенсионерам положена специальная доплата, связанная с проведением перерасчета. В июне ожидается обновление размера пенсий именно для этой категории граждан.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

Повышение пенсий для работающих пенсионеров будет произведено с учётом прошедших месяцев.

"Поскольку в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили в мае, перерасчет работающим пенсионерам проведен именно в мае", – отмечает ПФУ.

В июне пенсионеры получат единовременную выплату, включающую надбавки за три месяца. В последующем надбавка будет выплачиваться на ежемесячной основе вместе с основной пенсией.

Кто из пенсионеров подпадает под перерасчет:

пенсионеры, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, продолжали работать и приобрели не менее 2 лет страхового стажа. Такие лица имеют право на самый выгодный вариант перерасчета. То есть, с досчетом новоприобретенного стажа или стажа и зарплаты после назначения или предыдущего перерасчета пенсии;

те, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, продолжали работать и приобрели менее 2 лет страхового стажа, но, при этом, прошло по крайней мере 2 календарных года Для таких пенсионеров увеличение выплат происходит только с досчетом вновь приобретенного страхового стажа.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.